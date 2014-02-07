زمان اکران دو فیلم در جشنواره فجر کرمانشاه تغییر کرد

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم "جینگو" اثر تورج اصلانی جمعه 25 بهمن به اکران دربیاید با تغیرات حاصل شده زمان پخش آن روز پرده سینما به تعویق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی جدید این فیلم بجای 25 بهمن فردا (شنبه) اکران خواهد شد.

بابلی ساعات اکران فیلم جینگو را سانس های 10تا 12 صبح و 16 تا 18 و 20 تا 22 عنوان کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از تغییر زمان اکران فیلم بیگانه به کارگ ردانی بهرام توکلی خبر داد و گفت: زمان قبلی نمایش این فیلم شنبه 19 بهمن علام شده بود.

بابلی خاطرنشان کرد: با تغییر ایجاد شده این فیلم روز جمعه هفته آینده (25 بهمن) به اکران در خواهد آمد.