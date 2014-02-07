  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۲

بابلی به مهر خبر داد:

زمان اکران دو فیلم در جشنواره فجر کرمانشاه تغییر کرد

زمان اکران دو فیلم در جشنواره فجر کرمانشاه تغییر کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از تغییر زمان اکران فیلم های "بیگانه" و "جینگو" در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه خبر داد.

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم "جینگو" اثر تورج اصلانی جمعه 25 بهمن به اکران دربیاید با تغیرات حاصل شده زمان پخش آن روز پرده سینما به تعویق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی جدید این فیلم بجای 25 بهمن فردا (شنبه) اکران خواهد شد.

بابلی ساعات اکران فیلم جینگو را سانس های 10تا 12 صبح و 16 تا 18 و 20 تا 22 عنوان کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از تغییر زمان اکران فیلم بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی خبر داد و گفت: زمان قبلی نمایش این فیلم شنبه 19 بهمن علام شده بود.

بابلی خاطرنشان کرد: با تغییر ایجاد شده این فیلم روز جمعه هفته آینده (25 بهمن) به اکران در خواهد آمد.

وی گفت: فلیم بیگانه در سانس های 10تا 12 صبح و 16 تا 18 و 20 تا 22 نمایش داده خواهد شد.

کد مطلب 2231256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها