عزیزاله اطاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به عنوان یکی از داوران بین المللی و عضوی از اهالی کشتی به آینده تغییرات اخیر قوانین و اوزان هشتگانه امیدوارم و معتقدم این تغییرات باعث شد تا کشتی جانی دوباره بگیرد. این مساله در رقابتهای جام تختی نیز کاملا مشهود بود و ما شاهد کشتی هایی بودیم که بطور متوسط 14 یا 15 امتیاز در آن رد و بدل می شد.

وی تصریح کرد: با این حساب هیچکدام از کشتی گیران کم کار با اتکا بر شانس و اقبال جایی در عرصه ملی نخواهند داشت و تنها افرادی می توانند ادعای پوشیدن دوبنده تیم ملی ایران را داشته باشند که هم از نظر فنی و هم جسمی در ایده ال های کادر فنی و کشتی روز دنیا قرار گیرند.

رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی با اشاره به سطح کمی و کیفی رقابتهای جام تختی گفت: رقابتهای امسال از هر نظر در دو دهه گذشته کشتی ایران سابقه نداشت که مطمئنا این مساله به رایزنی های مطلوب و کارشناسی بین المللی و به کارگیری مردان باتجربه و کاردان کشتی ایران مربوط می شود. امروز شاهد حضور افرادی در عرصه اجرایی کشتی هستیم که به هر دلیلی طی سالهای گذشته خانه نشین بودند و عطای فعالیت در کشتی را به لقایش بخشیدند، اما امروز صحنه را مهیا دیدند تا دوباره به هر شکلی به کشتی ایران رنگ و بوی خاطی دهند.

اطاعتی در خصوص عملکرد داوران جام تختی نیز گفت: کلینیک های تخصصی داوری و کلاس های توجیهی با حضور طاهر غلام اف نماینده فیلا به خوبی برگزار شد و حتی این داور بیطرف ازبک نیز از سطح کمی و کیفی داوری جام تختی به ویژه عملکرد داوران ایرانی راضی بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه کشتی امروز دنیا از سکون و بی تحرکی خارج شده و ما در جام تختی دیدیم که تمامی مدعیان برای اثبات توان فنی خود از هیچ تکاپو و فعالیتی برای پیروزی دریغ نمی کردند. مطمئنا همین موضوع باعث می شود تا تماشاگران با رغبت بیشتری به سالن بیایند و با مشاهده کشتی های پر افت و خیز و دیدنی بیش از پیش به این رشته افتخار کنند.

کارشناس قدیمی کشتی در خاتمه گفت: تا چندی پیش شاهد سکوهای خالی سالن شهدای هفتم تیر بودیم اما در رقابتهای جام یادگار و همچنین جام تختی با چنان استقبالی از سوی تماشاگران روبرو شدیم که حتی درب سالن نیز بسته شد و بسیاری از تماشاگران پشت در ماندند.