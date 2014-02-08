انفجار و گازگرفتی در تبریز یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در دو حادثه ناشی از انفجار و گازگرفتگی در شب گذشته، یک تن از شهروندان تبریزی جان خود را از دست داد و سه تن دیگر نیز دچار مسمومیت گازی و سوختگی شدند.

رضا برهان در مورد جزئیات این دو حادثه اظهار داشت: در حادثه نخست که ساعت 19 جمعه رخ داد، بدلیل انفجار گاز در یکی از منازل مسکونی کوی شهید جدیری تبریزف پیرمردی 70 ساله دچار سوختگی شد که پس از حضور آتش نشانان و با همکاری عوامل اورژانس، فرد مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.

وی در خصوص حادثه دوم نیز افزود: راس ساعت 23 همان شب یک سانحه گازگرفتگی نیز در خیابان بهار شرقی تبریز رخ داد که متاسفانه بدلیل نشت گاز منواکسید کربن در یک ساختمان مسکونی یک نفراز شهروندان جان خود را از دست دادو دو نفر دیگر نیز بدلیل استنشاق گاز دچار مسمومیت شده بودند که اقدامات درمانی لازم برای این افراد صورت گرفت.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز در پایان با اشاره به برودت هوا در استان و افزایش سوانح ناشی از مصرف گاز، از شهروندان خواست نسبت به رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز دقت لازم را داشته باشند تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.