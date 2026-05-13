گازگرفتگی جان ۲ شهروند اهوازی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: برای امدادرسانی به حادثه گازگرفتگی در خیابان سه حصیرآباد، هشت آتشنشان از ایستگاه ۵۵ با سه خودروی امداد و نجات به محل اعزام شدند.
در این اطلاعیه آمده است: نیروهای عملیاتی پس از حضور در ساختمان با پیکر بیجان پنج نفر روبهرو شدند که پس از تحویل افراد به عوامل اورژانس و بررسی علائم حیاتی، مرگ دو نفر و مسمومیت شدید سه نفر دیگر ناشی از استنشاق گاز بر اثر نشت گاز شهری تأیید شد.
سازمان آتشنشانی اهواز افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه کارشناسان علتیابی حریق و حوادث، علت وقوع حادثه نشت گاز شهری در فضای بسته و مسمومیت ناشی از آن اعلام شده و بررسیهای تکمیلی درباره جزئیات و عوامل دقیق حادثه ادامه دارد.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: اجساد جانباختگان برای بررسی بیشتر در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و آتشنشانان پس از ایمنسازی محل به عملیات خود پایان دادند.
