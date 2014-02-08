گسترش فولاد تبریز – مس کرمان؛ امیدواری آبی ها به صعود یک پله ای

به گزارش خبرنگار مهر، تیم گسترش فولاد تبریز در یکی از بازی های باقی مانده هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز یکشنبه هفته جاری در ورزشگاه اختصاصی خود به دیدار تیم فانوس به دست مس کرمان می رود.

این دیدار مصاف تیم تبریزی گسترش فولاد با یکی از فینالیست های جام حذفی است که باید برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات با دیگر تیم تبریزی یعنی تراکتورسازی دیدار کند. مصاف مس با گسترش فولاد در تبریز در فاصله پنج روز مانده به فینال جام حذفی، می تواند یک پیش بازی مهم برای این تیم کرمانی تلقی شود. کما اینکه دیدار این هفته تراکتورسازی در خانه نفت تهران در بازی های لیگ، چنین حکمی را برای شاگردان تونی اولیویرا خواهد داشت.

امیدواری گسترش فولاد به شکست سایپا مقابل استقلال

اما تیم گسترش فولاد از زمان روی کار آمدن مهدی تارتار به عنوان سرمربی سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست در لیگ تجربه کرده و همین نتایج سبب شده تا وضعیت بحرانی اش در پائین جدول با شرایطی مطلوب در میانه جدول عوض شود. آبی پوشان تبریزی هفته گذشته در اصفهان به دیدار تیم ذوب آهن رفته بودند که موفق شدند با یک امتیاز به خانه بازگردند و جایگاه نهمی خود را در جدول حفظ کنند.

تیم گسترش فولاد 30 امتیازی این هفته در دیدار با مس کرمان از انگیزه بسیار زیادی برای پیروزی برخوردار است. این انگیزه آبی های تبریز در حالی است که تیم سایپای 31 امتیازی در آخرین بازی هفته بیست و ششم از ساعت 17 یکشنبه باید در ورزشگاه آزادی تهران به میهمانی تیم صدرنشین استقلال برود. بازی سخت شاگردان انگین فیرات در تیم سایپا برابر استقلال این امیدواری را برای گسترش فولاد بوجود آورده که با فرض ناکامی نارنجی ها برابر تیم امیر قلعه نویی، بتواند از رده نهم یک پله صعود کرده و جایگاه سایپا در خانه هشتم را تسخیر کند. البته بهترین رده قابل تصور برای تیم گسترش فولاد در پایان فصل می تواند هشتم یا نهم باشد و با توجه به شرایط جدول و فاصله هفت امتیازی ملوان رده هفتمی با تیم های تعقیب کننده، به نظر نمی رسد که خانه ای بهتر از هشتمی در انتظار تیم آبی پوش شهر تبریز باشد.

با این حال تیم گسترش فولاد باید تمام تمرکز خود را روی دیدار با مس کرمان بگذارد و سپس نیم نگاهی نیز به دیدار تیم های رقیب در هفته بیست و ششم داشته باشد.

مس، رکورددار تساوی در فصل جاری

در سوی مقابل بازی یکشنبه ورزشگاه بنیان دیزل تبریز اما تیم مس کرمان قرار دارد که جدول مسابقات لیگ بر خلاف بازی های جام حذفی، گویای وضعیت نامناسب این تیم 17 امتیازی و رده شانزدهمی است. مسی ها با شرایطی که در این مقطع از لیگ سیزدهم تجربه می کنند همچنان جدی ترین گزینه برای سقوط به دسته پائین تر به شمار می آیند. این تیم در فصل جاری لیگ برتر آنقدر ضعیف ظاهر شده که سنگین ترین شکست فصل هم به نامش زده شده و از طرفی مقابل نام تیم مس در جدول، فقط یک پیروزی دیده می شود که آن هم مربوط به هفته شانزدهم و دیدار خانگی برابر تیم راه آهن تهران می شود.

مس تیمی است که با 14 تساوی، بیشترین تعداد مساوی را در بازی های این فصل تا به اینجای کار به خود اختصاص داده و جالب اینکه نزدیک ترین رقیب برای شکستن رکورد کرمانی ها، تیم تراکتورسازی است که 13 بار در فصل جاری به تقسیم امتیاز با حریفان رضایت داده است. این تعداد مساوی کار تیم مس را در بازی های امسال سخت کرد و موجب شد تا جایگاه این تیم خوب کرمانی بهتر از قعرنشینی تا پایان هفته بیست و پنجم نباشد.

فینالیست جام حذفی در خطر سقوط!

تیم مس سه شنبه گذشته در جام حذفی برابر استقلال در تهران بازی کرد و نتیجه بسیار خوبی که در آن دیدار کسب کرد، قطعا در عملکرد این تیم در دیدار برابر گسترش فولاد تاثیرگذار خواهد بود. کرمانی ها سخت در تلاش هستند تا تیم خود را هر چه زودتر از قعر جدول نجات داده و از منطقه خطر سقوط به دسته پائین تر دور کنند اما آنها برای تحقق این رویا، باید از دیدارهای باقی مانده خود امتیازات لازم را به اندوخته های نه چندان زیاد خود بیفزایند که البته انجام آن در پنج هفته باقی مانده از لیگ برای نارنجی های فینالست جام حذفی بسیار سخت خواهد بود.

همانگونه که تیم گسترش فولاد به واسطه دیدار سخت همسایه خود تیم سایپا برابر استقلال تهران به صعود یک پله ای در جدول امیدوار است، تیم مس نیز به دلیل رویارویی همزمان تیم فجر 20 امتیازی با تیم مدعی پرسپولیس انگیزه زیادی برای پیروز شدن در تبریز دارد تا با فرض شکست خانگی فجری ها برابر شاگردان علی دایی، جایگاه این تیم شیرازی را در رده پانزدهم جدول بگیرد.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و مس کرمان از ساعت 14:30 امروز یکشنبه 20 بهمن در ورزشگاه ینیان دیزل (اختصاصی گسترش فولاد) با قضاوت بابک وسیله بر برگزار خواهد شد. این بازی نیم ساعت زودتر از دیدار نفت تهران و تراکتورسازی آغاز می شود.

دیدار رفت دو تیم گسترش فولاد و مس در کرمان با برتری دو بر یک آبی پوشان تبریز همراه بود.

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گزارش از: محمود نصیرپور