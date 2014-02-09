بررسی نظریه های انقلاب اسلامی در شماره جدید پنجره

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هشتاد و چهارمین شماره هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی در 100 صفحه و بهای 4500 تومان هم اکنون روی پیشخوان کیوسکهای روزنامهفروشی قرار گرفت. نسخه الکترونیکی نیز با 50 درصد تخفیف در سایت هفتهنامه به آدرس panjerehweekly.ir فروخته میشود.
مجله خبري این هفته نیز به موضوعات مختلفی مانند ديکتاتوري مظلومانه، از سرگيري رابطه ايران و آمريکا چه مانعي دارد؟، سونامي برف و درخواست حقوقدان از سرهنگ، پايان کار حاتميکيا؟، وزير زير قولش زد و ... می پردازد.
از بخش های مهم مجله می توان به پرونده های ذیل اشاره کرد:
اندیشه
وجوه ناشناخته يک تحول (تأملي دوباره بر نظريههاي انقلاب اسلامي که برخاسته از سنت اسلامي است)
انقلابها، بالاخص انقلابهاي بشري که رهبري آن مشخصا برعهده انبيا و اولياء الهي نيست، هرچند بهندرت اتفاق ميافتند، اما بهجهت آنکه موجد تحولاتي عظيم و بنيادين در زندگي انسانها هستند، موضوع نظريهپردازيهاي کلان اجتماعي و سياسي قرار گرفتهاند. در اين ميان، انقلاب اسلامي استثنايي در ميان اين قواعد است و به جهت نقش محوري اسلام بهعنوان يک ايدئولوژي ديني و جايگاه رفيع مرجعيت ديني حضرت امام خميني(ره) در رهبري انقلاب و پيشبرد آن، نه تنها ناقض تمامي تحليلهاي پيشين بوده، بلکه زمينه ظهور نسل چهارمي از نظريههاي انقلاب را نيز فراهم آورده است.
آنچه در این پرونده آمده، تلاشي براي نشان دادن برخي کوششهاي نظري در تبيين وقوع انقلاب اسلامي از منظر متفکرين ايراني و مسلمان است؛ نظريهها يا شبهنظريههايي که ميکوشند نه از افق علوم اجتماعي يا سياسي غرب، بلکه با نگاه به بينشهاي برخاسته از سنت اسلامي، در چهار شاخه فقه شيعي، فلسفه سياسي اسلام بالاخص فلسفه صدرايي، عرفان شيعي و تاريخ مسلمين، وجوه جديدي از اين رخداد شگرف را بگشايند. گفتگوهایی با احمد رهدار، نجف لکزایی، موسی نجفی و یادداشتهایی از عماد افروغ، سیدسجاد ایزدهی، شریف لکزایی، محسن اسماعیلی، امیر نجات بخش از جمله مطالب این پرونده است.
سياســت
روز چندم از ماه عسل؟!(بررسي گذشته و آينده رابطه شيخ ديپلمات و شيخ کهنهکار)
رابطه بين آقاي هاشمي و دکتر روحاني نه از جنس مريد و مرادي است و نه از جنس رئيس و مرئوسي. مخلوطي است از تمام آنچه در يک رابطه دوستانه ميتوان متصور بود. مناسباتي که بين اين دو در اين مدت هشت ماهه شکل گرفت و بعدها شکل خواهد گرفت، محل بحث فراواني است. آيا هاشمي و تيمش از روحاني عبور خواهند کرد؟ آيا روحاني و دولتش پروژه عبور از هاشمي را مجددا کليد خواهند زد؟ آيا اصلاحطلبان هر دو را دور خواهند زد؟ يا اينکه اين ماه عسل پاياني نخواهد داشت. در این پرونده به این سؤالات پرداخته شده است.گفتگو با مهدی طائب، غلامعلی رجایی و امیر محبیان و یادداشتهایی از مهدی شمشیری و نفیسه رحمانی مهدی بلوکات، کبری آسویار، جلال خالقی، احسان متین رزم و مهدی علاقمند از مطالب منتشر شده در این پرونده است.
ضمیمه
ضمیمه پنجره پلاس هم در 16 صفحه منتشر شده است. این هفته در صفحه گپ با سعید باباوند همراهید؛ گرافیست و نویسنده جوان اهل ذوق و نظر. با او در زمینه زندگی و هنرش گپ زدهایم. در صفحه طنز، مهمان نوشتهای از اسماعیل امینی هستید. از آقای امینی خواهش کردهایم در هفتههای بعد هم ما را مهمان قلمشان کنند. بعد از طنز، پنجره ماضیه بهسراغتان میآید تا شما را با گذشته و گذشته را با شما آشنا کند. سجاد نجفی در این شماره برایتان از جشنهای دو هزار و پانصد ساله میگوید و ماجرای تقلب انتخاباتی در اصفهان و شعاعالسلطنه که آب از دستش نمیچکید و یک فقره پابوسی به مناسبت اصلاحات ارضی و یک لانگشات از مجلس شورای ملی و یک مدیومشات از جناب شارلمانی.
نویسندگان صفحه خودنویس این شماره دکتر محمدرضا ترکی، اسماعیل امینی، علی داوودی و مصطفی حریریاند و صفحه کتاب، علاوه بر یادداشتی از حسامالدین مطهری، یک سبد کتاب انقلابی به شما معرفی میکند. پیشنهادهای فرهنگی حجت عزیزی کماکان در فرهنگستان هستند و در صفحه گلگشت نیز، هم شعر میخوانید و هم چهار کوتاهنوشت. مثل هفته گذشته، صفحه زندگی خوب که مهمان پنجره پلاس است، بهرغم خواهش و تمناهای ما، تا این لحظه به دستمان نرسیده و خبر هم نداریم درباره چیست. اما هرچه هست، لابد چیز خوبی است.
در بخش باشگاه اهل قلم مطالبی از علی دارابی، عطاء الله رفیعی آتانی، احمد رهدار، محمدحسین جعفریان، جواد محدثی، سیدمحمدتقی موحد ابطحی و محمد روحانی آمده است.
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