بررسی نظریه های انقلاب اسلامی در شماره جدید پنجره

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هشتاد و چهارمین شماره هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی در 100 صفحه و بهای 4500 تومان هم اکنون روی پیشخوان کیوسک‌های روزنامه‌‌فروشی قرار گرفت. نسخه الکترونیکی نیز با 50 درصد تخفیف در سایت هفته‌نامه به آدرس panjerehweekly.ir فروخته می‌شود.

مجله خبري این هفته نیز به موضوعات مختلفی مانند ديکتاتوري مظلومانه، از سرگيري رابطه ايران و آمريکا چه مانعي دارد؟، سونامي برف و درخواست حقوقدان از سرهنگ، پايان کار حاتمي‌کيا؟، وزير زير قولش زد و ... می پردازد.

از بخش های مهم مجله می توان به پرونده های ذیل اشاره کرد:

اندیشه

وجوه ناشناخته يک تحول (تأملي دوباره بر نظريه‎‎هاي انقلاب اسلامي که برخاسته از سنت اسلامي است)

انقلاب‎ها، بالاخص انقلاب‎‎هاي بشري که رهبري آن مشخصا برعهده انبيا و اولياء الهي نيست، هرچند به‎ندرت اتفاق مي‎افتند، اما به‎جهت آنکه موجد تحولاتي عظيم و بنيادين در زندگي انسان‎‎ها هستند، موضوع نظريه‎پردازي‎‎هاي کلان اجتماعي و سياسي قرار گرفته‎اند. در اين ميان، انقلاب اسلامي استثنايي در ميان اين قواعد است و به جهت نقش محوري اسلام به‎عنوان يک ايدئولوژي ديني و جايگاه رفيع مرجعيت ديني حضرت امام خميني(ره) در رهبري انقلاب و پيشبرد آن، نه تنها ناقض تمامي تحليل‎‎هاي پيشين بوده، بلکه زمينه ظهور نسل چهارمي از نظريه‎‎هاي انقلاب را نيز فراهم آورده است.

آنچه در این پرونده آمده، تلاشي براي نشان دادن برخي کوشش‌هاي نظري در تبيين وقوع انقلاب اسلامي از منظر متفکرين ايراني و مسلمان است؛ نظريه‎‎ها يا شبه‎نظريه‎‎هايي که مي‎کوشند نه از افق علوم اجتماعي يا سياسي غرب، بلکه با نگاه به بينش‎‎هاي برخاسته از سنت اسلامي، در چهار شاخه فقه شيعي، فلسفه سياسي اسلام بالاخص فلسفه صدرايي، عرفان شيعي و تاريخ مسلمين، وجوه جديدي از اين رخداد شگرف را بگشايند. گفتگوهایی با احمد رهدار، نجف لکزایی، موسی نجفی و یادداشتهایی از عماد افروغ، سیدسجاد ایزدهی، شریف لکزایی، محسن اسماعیلی، امیر نجات بخش از جمله مطالب این پرونده است.

سياســت

روز چندم از ماه عسل؟!(بررسي گذشته و آينده رابطه شيخ ديپلمات و شيخ کهنه‌کار)

رابطه بين آقاي هاشمي و دکتر روحاني نه از جنس مريد و مرادي است و نه از جنس رئيس و مرئوسي. مخلوطي است از تمام آنچه در يک رابطه دوستانه مي‎توان متصور بود. مناسباتي که بين اين دو در اين مدت هشت ماهه شکل گرفت و بعد‎ها شکل خواهد گرفت، محل بحث فراواني است. آيا هاشمي و تيمش از روحاني عبور خواهند کرد؟ آيا روحاني و دولتش پروژه عبور از هاشمي را مجددا کليد خواهند زد؟ آيا اصلاح‎طلبان هر دو را دور خواهند زد؟ يا اينکه اين ماه عسل پاياني نخواهد داشت. در این پرونده به این سؤالات پرداخته شده است.گفتگو با مهدی طائب، غلامعلی رجایی و امیر محبیان و یادداشتهایی از مهدی شمشیری و نفیسه رحمانی مهدی بلوکات، کبری آسویار، جلال خالقی، احسان متین رزم و مهدی علاقمند از مطالب منتشر شده در این پرونده است.

ضمیمه

ضمیمه پنجره پلاس هم در 16 صفحه منتشر شده است. این هفته در صفحه گپ با سعید باباوند همراهید؛ گرافیست و نویسنده جوان اهل ذوق و نظر. با او در زمینه زندگی و هنرش گپ زده‎ایم. در صفحه طنز، مهمان نوشته‎ای از اسماعیل امینی هستید. از آقای امینی خواهش کرده‎ایم در هفته‎‎های بعد هم ما را مهمان قلم‎شان کنند. بعد از طنز، پنجره ماضیه به‎سراغتان می‎آید تا شما را با گذشته و گذشته را با شما آشنا کند. سجاد نجفی در این شماره برایتان از جشن‎‎های دو هزار و پانصد ساله می‎گوید و ماجرای تقلب انتخاباتی در اصفهان و شعاع‎السلطنه که آب از دستش نمی‎چکید و یک فقره پابوسی به مناسبت اصلاحات ارضی و یک لانگ‎شات از مجلس شورای ملی و یک مدیوم‎شات از جناب شارلمانی.

نویسندگان صفحه خودنویس این شماره دکتر محمدرضا ترکی،‎ اسماعیل امینی، علی داوودی و مصطفی حریری‎اند و صفحه کتاب، علاوه بر یادداشتی از حسام‎الدین مطهری، یک سبد کتاب انقلابی به شما معرفی می‎کند. پیشنهاد‎های فرهنگی حجت عزیزی کماکان در فرهنگستان هستند و در صفحه گلگشت نیز، هم شعر می‎خوانید و هم چهار کوتاه‎نوشت. مثل هفته گذشته، صفحه زندگی خوب که مهمان پنجره پلاس است، به‎رغم خواهش‎ و تمنا‎های ما، تا این لحظه به دست‎مان نرسیده و خبر هم نداریم درباره چیست. اما هرچه هست، لابد چیز خوبی است.

در بخش باشگاه اهل قلم مطالبی از علی دارابی، عطاء الله رفیعی آتانی، احمد رهدار، محمدحسین جعفریان، جواد محدثی، سیدمحمدتقی موحد ابطحی و محمد روحانی آمده است.