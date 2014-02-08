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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

در آئینی با حضور مسئولان/

525 واحد مسکونی در شهر جدید عالی‌شهر افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: در آئینی با حضور معاون فنی مهندسی شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید کشور و تعدادی از مسئولان استان بوشهر، 525 واحد مسکونی در شهر جدید عالی‌شهر بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالی شهر بوشهر ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: توسعه شهر جدید عالی‌شهر یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و طرح‌های بسیار مهمی از جمله ساخت واحدهای مسکونی در این شهر در دست اجرا است.

حسین محمدی‌‌باغملایی اضافه کرد: از مجموع چهار هزار و 853 واحد مسکونی در دست اجرا در شهر جدید عالی‌شهر، تاکنون  995 واحد مسکونی خود مالکین و همچنین 252 واحد مسکونی مهر افتتاح شده و در اختیار مالکین قرار گرفته است.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت این واحدها، خاطرنشان ساخت: کل بهزیستی استان بوشهر برای هر واحد 40 میلیون ریال به صورت بلاعوض پرداخت کرده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالی شهر بوشهر تصریح کرد: کمک های صورت گرفته از سوی بهزیستی در کنار تسهیلات و امکانات دولتی برای احداث این واحدها در نظر گرفته شده است.

وی از واگذاری بخشی از این واحدهای مسکونی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و بیان داشت: در مجموع 126 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این واحدهای مسکونی هزینه شده است.

محمدی‌‌باغملایی اضافه کرد: در شهر جدید عالی‌شهر در حال حاضر یک‌هزار و 100 واحد از تعاونی‌های مسکن مهر، 689واحد خودمالکین و 525 واحد انبوه‌سازان با اعتبار 945 میلیارد و 322میلیون ریال هزینه قابل بهره‌برداری است.

کد مطلب 2231880

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