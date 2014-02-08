به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالی شهر بوشهر ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: توسعه شهر جدید عالیشهر یکی از برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد و طرحهای بسیار مهمی از جمله ساخت واحدهای مسکونی در این شهر در دست اجرا است.
حسین محمدیباغملایی اضافه کرد: از مجموع چهار هزار و 853 واحد مسکونی در دست اجرا در شهر جدید عالیشهر، تاکنون 995 واحد مسکونی خود مالکین و همچنین 252 واحد مسکونی مهر افتتاح شده و در اختیار مالکین قرار گرفته است.
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت این واحدها، خاطرنشان ساخت: کل بهزیستی استان بوشهر برای هر واحد 40 میلیون ریال به صورت بلاعوض پرداخت کرده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالی شهر بوشهر تصریح کرد: کمک های صورت گرفته از سوی بهزیستی در کنار تسهیلات و امکانات دولتی برای احداث این واحدها در نظر گرفته شده است.
وی از واگذاری بخشی از این واحدهای مسکونی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و بیان داشت: در مجموع 126 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این واحدهای مسکونی هزینه شده است.
محمدیباغملایی اضافه کرد: در شهر جدید عالیشهر در حال حاضر یکهزار و 100 واحد از تعاونیهای مسکن مهر، 689واحد خودمالکین و 525 واحد انبوهسازان با اعتبار 945 میلیارد و 322میلیون ریال هزینه قابل بهرهبرداری است.
نظر شما