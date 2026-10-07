به گزارش خبرگزاری مهر، از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان، ۳هزار میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص داده شده است و تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده و پروژه دارای ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی است.

در دولت چهاردهم احداث این پروژه از سازمان مجری ساختمان‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار و روند اجرایی تسریع شد.

همچنین ۲۹۰میلیارد تومان نیز برای اجرای پروژه دانشکده پیراپزشکی و دندان‌پزشکی اردبیل، ۴۰۰میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) مشکین‌شهر و ۱۵۰میلیارد تومان نیز برای توسعه اورژانس بیمارستان خلخال از محل سفر رئیس‌جمهور اختصاص داده شده است.