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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

اجرای پروژه با تزریق اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ادامه دارد

اجرای پروژه با تزریق اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ادامه دارد

اردبیل- محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به استان اردبیل ازپروژه بیمارستان نجف‌زاده اردبیل بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان، ۳هزار میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص داده شده است و تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده و پروژه دارای ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی است.

در دولت چهاردهم احداث این پروژه از سازمان مجری ساختمان‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار و روند اجرایی تسریع شد.

همچنین ۲۹۰میلیارد تومان نیز برای اجرای پروژه دانشکده پیراپزشکی و دندان‌پزشکی اردبیل، ۴۰۰میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) مشکین‌شهر و ۱۵۰میلیارد تومان نیز برای توسعه اورژانس بیمارستان خلخال از محل سفر رئیس‌جمهور اختصاص داده شده است.

کد مطلب 6971192

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