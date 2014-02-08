آبزی پروری باعث ایجاد اشتغال و بهبود معیشت جوامع روستایی و ساحلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی ظهر شنبه در جلسه شیلات استان افزود: این حرفه اغلب مکمل سیستم های دیگر تولید و تامین مواد غذایی انسان هاست و در امنیت غذایی سهم قابل ملاحظه ای داشته و همچنین در زمینه کاهش فقر، بسترهای لازم برای صید ماهیگیری سنتی و پرورش انواع مختلفی از آبزیان را فراهم و از این طریق باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی و بهبود معیشت جوامع روستایی و ساحلی می شود.

وی اظهارداشت: آبزی پروری دارای اشکال مختلف تولید اعم از گسترده، نیمه متراکم ، متراکم و غیره است که در حال حاضر این سامانه ها سهم وسیعی از تولید آبزیان پرورشی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: از فعالیت آبزی پروری در کاهش فقر روستایی، اشتغال و درآمد زایی می توان به تکثیر و پرورش ماهی و دیگر آبزیان، ادغام پرورش ماهی با کشاورزی همچون کشت ماهی توام با برنج در مناطق جلگه ای، دورترین مناطق کوهستانی و حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان اشاره کرد.

وی افزود: آبزی پروری در مقیاس کوچک و خرد برای خانوارها ضمن فراهم آوردن پروتئین با کیفیت بالا، اسیدهای چرب ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر همچون زنان باردار و شیرده، اطفال و بچه های پیش دبستانی باعث ایجاد اشتغال و درآمد زایی شده و در مقیاس بزگ نیز با ایجاد فرصت های شغلی در حلقه های مختلف تولید از قبیل تهیه و تامین لارو، بازار، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری و خدمات حمایتی موجب در آمدزایی افراد روستایی می شود.

سعیدی تاکید کرد: بنابراین از مزایای آبزی پروری در توسعه روستایی می توان به سلامت، تغذیه، اشتغال، درآمدزایی،کاهش آسیب پذیری و توسعه پایدار اشاره کرد.

وی گفت: از مزایای غیر مستقیم آبزی پروری می توان به افزایش دسترسی به محصول ماهی در بازارهای محلی و شهری ،کاهش هزینه های خانوار روستایی از طریق صرفه جویی در مصرف سایر اقلام تولیدی درآمدزا، بهره گیری از منابع مشترک از طریق پرورش آبزیان در قفس، رهاسازی آبزیان در منابع آبی برای صید همگانی و غیره را نام برد.

مدیرکل شیلات گیلان اذعان داشت: از مزایای دیگر آبزی پروری ادغام آبزی پروری با کشاورزی ( پرورش ماهی در شالیزار) است، این شیوه تولید باعث افزایش بهره وری تولید کشاورزی از طریق استفاده از کود و غذای آبزیان و همچنین در کنترل آفات و غیره موثر است.