خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: شیلات و آبزی ‌پروری از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان آبادان محسوب می‌شود و با توجه به دسترسی این منطقه به منابع آبی، رودخانه‌ها و موقعیت راهبردی، توسعه حوضچه‌های پرورش ماهی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.

در سال‌های اخیر توسعه این بخش با چالش‌هایی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت تأمین برخی نهاده‌ها، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری مواجه بوده است؛ موضوعاتی که رفع آنها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار آبزی‌پروری را فراهم کند.

تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع فرآوری، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت بازارهای صادراتی از مهم‌ترین نیازهای این بخش به شمار می‌رود.

فرصت بزرگ اشتغال در آبادان

خسرو پیرهادی، فرماندار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه شیلات و آبزی‌پروری برخوردار است و توسعه حوضچه‌های پرورش ماهی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان تبدیل شود.

وی افزود: توسعه مزارع پرورش ماهی، حمایت از سرمایه‌گذاران، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع تولید، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از جوانان منطقه را فراهم خواهد کرد.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش آبزی‌پروری از تولید بچه‌ماهی و پرورش تا بسته‌بندی، فرآوری و صادرات، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد شهرستان ایجاد کند.

پیرهادی با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات شیلاتی عنوان کرد: موقعیت مرزی و دسترسی آبادان به بازارهای منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات آبزیان فراهم کرده است و تقویت این بخش می‌تواند درآمد تولیدکنندگان را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: فرمانداری آبادان از طرح‌های توسعه شیلات، سرمایه‌گذاری در حوضچه‌های پرورش ماهی و ایجاد صنایع وابسته حمایت می‌کند چرا که رونق این بخش علاوه بر اشتغالزایی، در افزایش امنیت غذایی و توسعه اقتصاد دریامحور نیز نقش مؤثری دارد.

افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان

مرتضی عظیمیان یکی از فعالان حوزه آبزی‌پروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرورش ماهی ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد اما ادامه فعالیت تولیدکنندگان بدون حمایت، دشوار خواهد بود.

وی افزود: هزینه تأمین خوراک آبزیان، تجهیزات، برق، سوخت و نگهداری حوضچه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

کریمی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، تأمین برق پایدار و تسهیل پرداخت تسهیلات می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.

این فعال حوزه آبزی‌پروری تصریح کرد: اگر حمایت‌های لازم از فعالان این حوزه انجام شود، ظرفیت تولید و اشتغال در حوضچه‌های پرورش ماهی آبادان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مطالعات پژوهش‌محور توسعه یابند

فروغ محمدی، یک دکترای بهداشت آبزیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه حوضچه‌های پرورش ماهی زمانی موفق و پایدار خواهد بود که بر پایه مطالعات علمی، فنی و زیست ‌محیطی انجام شود و از اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی پرهیز شود.

وی افزود: پیش از احداث هر مزرعه یا حوضچه پرورش ماهی باید مطالعات اقلیمی، بررسی کیفیت و پایداری منابع آب، نحوه تأمین آب، ظرفیت منطقه، شرایط خاک و ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی به ‌طور دقیق انجام شود تا سرمایه‌گذاری‌ها با کمترین ریسک و بیشترین بازده همراه باشند.

این دکترای بهداشت آبزیان ادامه داد: ضروری است مدل‌های بهره‌برداری به‌گونه‌ای طراحی شوند که آب خروجی حوضچه‌ها پس از تصفیه و مدیریت، برای مصارف دیگر مانند کشاورزی و فضای سبز نیز قابل استفاده باشد تا بهره‌وری منابع آبی افزایش یابد.

محمدی عنوان کرد: انجام مطالعات توسعه‌ای، پژوهش‌های کاربردی، استفاده از یافته‌های علمی، رعایت اصول بهداشتی در پرورش آبزیان، کنترل بیماری‌ها و به ‌کارگیری فناوری‌های نوین از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و تولید پایدار است.

وی تأکید کرد: در صورتی که توسعه شیلات بر مبنای مطالعات جامع، نگاه پژوهش‌محور و برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شود، علاوه بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه سودآوری پایدار، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه نیز فراهم خواهد شد.

آینده شیلات و حوضچه‌های پرورش ماهی آبادان به میزان سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روی کردهای پژوهش‌محور وابسته است.

در صورت رفع موانع موجود و اجرای طرح‌ها بر اساس مطالعات علمی، این ظرفیت مهم اقتصادی می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال، تولید و رونق اقتصاد دریامحور آبادان تبدیل شود.