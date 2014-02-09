کاهش تعرفه پهنای باند با میزبانی سایتهای داخلی/ راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اینترنتی

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امکان میزبانی سایتهای پرمحتوا و پربازدید داخلی که توسط بخش خصوصی ارائه دهنده این خدمات در کشور فراهم شده است، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر با فراهم شدن این امکان، 25 گیگابیت پهنای باند اینترنت از ترافیک داخلی سرورهایی که در داخل کشور میزبانی می شوند ایجاد شده است.

‌وی انتقال سرور سایت‌های اینترنتی داخلی به داخل کشور را راه حلی برای کاهش قیمت اینترنت برشمرد و گفت: در این راستا همکاری جدیدی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است به نحوی که بخش خصوصی می تواند با استفاده از امکانات و مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت، میزبانی سایتهای پربازدید و پرمحتوا را در کشور به صورت رایگان فراهم کند و از طرفی پهنای باند بلااستفاده این سایتها را به یک چهارم قیمت پهنای باند فعلی خریداری کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به میزان ترافیک پهنای باندی که از سایتهای پرمحتوای داخلی به خارج از کشور هدایت می شد، افزود: در حال حاضر با همکاری بخش خصوصی بخشی از ترافیک هایی که از ایران به سمت خارج کشور می رفت به داخل کشور هدایت شده و در ایران میزبانی می شود که این موضوع علاوه بر صرفه جویی پهنای باند، صرفه جویی مالی نیز برای ارائه دهندگان خدمات وب هاستینگ به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با مراکز تبادل ترافیک داخلی – IXP – میزان ترافیک ایجاد شده از میزبانی وب سرورهای ایرانی به سایر مصرف کنندگان واگذار می شود، تصریح کرد: این روش سبب کاهش قیمت اینترنت و صرفه جویی در مصرف پهنای باند می شود؛ هم اکنون نیز از این روش 25 گیگابیت پهنای باند داخلی از مجموع ترافیکی که دو شرکت خصوصی آسیاتک و شاتل در سرورهای داخلی میزبانی کرده اند، به دست آمده است.

خسروی با بیان اینکه چارچوب های مالی این همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت با بخش خصوصی در حال تهیه است، ادامه داد: به صورت علی الحساب، پهنای باند ایجاد شده از این ترافیک داخلی به یک چهارم قیمت اینترنت به ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب سرور فروخته می‌شود.