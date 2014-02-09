زمین خوردن "آرسن ونگر" پس از شکست سنگین مقابل لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال روز شنبه با نتیجه 5 بر یک در آنفیلد به لیورپول باخت و با پیروزی چلسی مقابل نیوکاسل به رده دوم جدول رده بندی رقابتها نزول کرد. هرچند این تیم هنوز از بخت عنوان قهرمانی برخوردار است زیرا منچسترسیتی نتوانست در زمین نوریچ به برتری برسد.

"آرسن ونگر" فرانسوی که معمولا یک مربی خونسرد، آرام و متین است، در ایستگاه "لایم استریت" لیورپول واژگون شد.

بر پایه گزارش دیلی میل، آرسنال در بازی با لیورپول ظرف 20 دقیقه 4 بر صفر عقب افتاد. البته تیم او در نیمه دوم پیشرفت کرد و موفق شد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دهد.

آرسنال ظرف 12 روزی که پیش رو دارد باید سه بازی مهم دیگر برگزار کند. این تیم چهارشنبه با منچستریونایتد دیدار می‎کند، یکشنبه هفته آینده دوباره به مصاف لیورپول می‎رود البته این بار در رقابتهای جام حذفی و چهارشنبه هم در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ رو به رو می‎شود که هر سه بازی‎ در ورزشگاه امارات برگزار می‌شود.

ونگر در خصوص شکست مقابل لیورپول اظهار داشت: آنچه در شرایط حال حاضر مهم بوده این است که ما به این شکست واکنش صحیح نشان دهیم. باید بتوانیم با با یک شیوه متفاوت به این عملکرد خود پاسخ دهیم چون نمایش ما کاملا ضعیف بود.

سرمربی آرسنال افزود: در سطح تمرکز، روی حرکت و در استحکام تدافعی، خیلی ضعیف نشان دادیم و در طول بازی ضربه پذیر بودیم. اگر شما از روی ضربات کاشته دو گل زودهنگام دریافت کنید این یعنی اینکه باید از این وضعیت خارج شوید. فکر می‎کنم همه تیم از انجام عکملکرد خوب عاجز بود. می‎دانیم که در این سطح از بازی باید تمرکز بیشتری داشت.

ونگر ادامه داد: در مجموع عملکرد ما به اندازه کافی خوب نبود و من خودم را هم شامل این موضوع می‎دانم. برای من شاید بهتر باشد که زیاد حرف نزنم. بروم به خانه و به فکر بازی چهارشنبه شب باشم. به لیورپول تبریک می‎گویم. آنها بهترین تیم امروز بودند و ما ضعیف‎ترین. فقط هواداران ما 90 دقیقه خوب بودند.

تصاویر زمین خوردن "آرسن ونگر" به شرح زیر است: