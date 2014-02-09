زمین خوردن "آرسن ونگر" پس از شکست سنگین مقابل لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال روز شنبه با نتیجه 5 بر یک در آنفیلد به لیورپول باخت و با پیروزی چلسی مقابل نیوکاسل به رده دوم جدول رده بندی رقابتها نزول کرد. هرچند این تیم هنوز از بخت عنوان قهرمانی برخوردار است زیرا منچسترسیتی نتوانست در زمین نوریچ به برتری برسد.
"آرسن ونگر" فرانسوی که معمولا یک مربی خونسرد، آرام و متین است، در ایستگاه "لایم استریت" لیورپول واژگون شد.
بر پایه گزارش دیلی میل، آرسنال در بازی با لیورپول ظرف 20 دقیقه 4 بر صفر عقب افتاد. البته تیم او در نیمه دوم پیشرفت کرد و موفق شد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دهد.
آرسنال ظرف 12 روزی که پیش رو دارد باید سه بازی مهم دیگر برگزار کند. این تیم چهارشنبه با منچستریونایتد دیدار میکند، یکشنبه هفته آینده دوباره به مصاف لیورپول میرود البته این بار در رقابتهای جام حذفی و چهارشنبه هم در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ رو به رو میشود که هر سه بازی در ورزشگاه امارات برگزار میشود.
ونگر در خصوص شکست مقابل لیورپول اظهار داشت: آنچه در شرایط حال حاضر مهم بوده این است که ما به این شکست واکنش صحیح نشان دهیم. باید بتوانیم با با یک شیوه متفاوت به این عملکرد خود پاسخ دهیم چون نمایش ما کاملا ضعیف بود.
سرمربی آرسنال افزود: در سطح تمرکز، روی حرکت و در استحکام تدافعی، خیلی ضعیف نشان دادیم و در طول بازی ضربه پذیر بودیم. اگر شما از روی ضربات کاشته دو گل زودهنگام دریافت کنید این یعنی اینکه باید از این وضعیت خارج شوید. فکر میکنم همه تیم از انجام عکملکرد خوب عاجز بود. میدانیم که در این سطح از بازی باید تمرکز بیشتری داشت.
ونگر ادامه داد: در مجموع عملکرد ما به اندازه کافی خوب نبود و من خودم را هم شامل این موضوع میدانم. برای من شاید بهتر باشد که زیاد حرف نزنم. بروم به خانه و به فکر بازی چهارشنبه شب باشم. به لیورپول تبریک میگویم. آنها بهترین تیم امروز بودند و ما ضعیفترین. فقط هواداران ما 90 دقیقه خوب بودند.
تصاویر زمین خوردن "آرسن ونگر" به شرح زیر است:
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