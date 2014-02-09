"مسوت اوزیل" در بازی با لیورپول کجا بود؟/ مقایسه اوزیل با کوتینهو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال روز شنبه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر انگلستان با نتیجه 5 بر یک در ورزشگاه آنفیلد مقابل لیورپول تن به شکست داد.

سایت دیلی میلی "مسوت اوزیل" را بازیکن تنبل و ضعیف این دیدار خطاب کرد. دیلی میل به همین امر بسنده نکرده و بین این بازیکن و "فیلیپ کوتینیو"ی پرتغالی، هافبک لیورپول، مقایسه به عمل آورده است.

بازیکن شماره 11 آرسنال در این بازی فقط چهار بار در نیمه خودی صاحب توپ شد و این در حالی است که کوتینیو 32 بار در نیمه خودی پا به توپ شد.



کوتینیو 32 بار صاحب توپ شد مسوت اوزیل فقط چهار بار توپ را لمس کرد

دیلی میل تصویری گرافیکی با عنوان "مسوت اوزیل" در بازی با لیورپول کجا بود، منتشر کرده و به انتقاد از عملکرد این بازیکن پرداخته است. در این تصویر که به شکل یک پاکت نامه است، برای اوزیل چهار مقصد را مشخص کرده است: مسوت اوزیل در زمین تمرین، مسوت اوزیل در ورزشگاه، مسوت اوزیل در ایستگاه راه آهن و مسوت اوزیل در ساحل.



آرسنال سه بازی مهم دیگر در این هفته و هفته آینده در پیش دارد. توپچی‎ها چهارشنبه شب در رقابتهای لیگ برتر میزبان منچستریونایتد در ورزشگاه امارت هستند، یکشنبه هفته آینده در همین ورزشگاه در چارچوب رقابتهای جام حذفی با لیورپول دیدار می‌کنند و چهارشنبه هفته آینده هم با بایرن موینخ در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رو به رو می‌شوند.