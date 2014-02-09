ارائه مجوز ایجاد مرکز جاسوسی آمریکا در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رانین برگمن" روزنامه نگار اسرائیلی متخصص در امور جاسوسی اعلام کرد: مقامات اسرائیلی اخیرا به آزانس امنیت ملی آمریکا مجوز ایجاد یک مرکز بزرگ جاسوسی در بیت المقدس را ارائه کرده اند.

وی با اشاره به استفاده از رادارهای متعدد در این مرکز جهت بهره گیری از اطلاعات ماهواره ای، افزود: موقعیت جغرافیایی بیت المقدس این امکان را می دهد که اطلاعات مهمترین ماهواره های ارتباطی جهان توسط این مرکز دریافت شود و داشتن این داده ها به تقویت توان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا منجر خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا "ادوارد اسنودن" افشاگر اطلاعاتی اعلام کرده بود: آژانس امنیت ملی آمریکا طی سالهای اخیر از "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق و "ایهود باراک" وزیر جنگ سابق اسرائیل جاسوسی می کرده است.