به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «از نیاوران تا پاستور» به قلم امیر رضا پرحلم و با موضوع روایت داستانی از ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایران از سوی نشر دستان روانه بازار کتاب شد.
این کتاب که شروع و انتهایش با روایتهای داستانی از ماههای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدینژاد همراه میشود؛ به حوادث سیاسی دوران چند ماهه قبل و پس از ریاست جمهوری وی میپردازد و نویسنده در خلال آن سعی داشته تا در بخشهای مختلف کتابش ماجراهای منتهی به انتخاب حجتالاسلام حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری و حواشی آن را بازخوانی کند.
روایت پرحلم در این کتاب از نگاهی گذرا به انتخابات سال 88 شروع شده و در ادامه به موضوع زمزمههای بازگشت سید محمد خاتمی به عرصه سیاسی میرسد؛ روایتی که در آن نویسنده از تشکیل جلسهای اضطراری در ساعت 3 صبح روز چهارشنبه 20 خرداد میدهد که در آن خاتمی در نامهای خطاب به عارف از وی میخواهد که از انتخابات کنار بکشد و در نهایت منجر به انصراف عارف در روز 21 خرداد میشود.
بخش دیگری از این کتاب به ماجرای تصمیم آیتالله هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات باز میگردد و در پی آن روایت داستانی از حضور مردانی ناشناس در شورای نگهبان میدهد که بر تصمیم این شورا برای تایید نشدن صلاحیت هاشمی برای حضور در انتخابات تاثیر میگذارد.
پنجمین فصل از این کتاب با عنوان مثلث نیاوران با عبارت «شیخ زیرک» به سراغ معرفی حجتالاسلام حسن روحانی رفته است و او را ضلع سوم مثلثی معرفی میکند که هاشمی و خاتمی دو ضلع دیگر آن هستند. این فصل همچنین روایتی قابل توجه از قرارهای ظهرگاهی ناهار میان هاشمی و روحانی منتشر کرده است که در نهایت منجر به معرفی روحانی به عنوان گزینه نهایی ریاست جمهوی طیف سیاسی معروف به نیاوران شد.
ششمین و هفتمین فصل از این کتاب روایت پرحلم از ائتلاف پنجگانه اصولگریان و شکست آن را بیان میکند و به موضوعاتی مانند خروجی حاشیهساز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و گفتمان مشترک جلیلی و احمدینژاد میپردازد.
خوابهایی که احمدینژاد را رئیس جمهور کرد عنوان فصل هفتم از این کتاب است که در آن نویسنده به موضوعاتی مانند هزینه کرد رئیس جمهور سابق از نام امام زمان(عج)، کلک روسی وی برای ماندن در پاستور و حواشی حمایتهای وی از مشایی میپردازد.
اما بخش پرجاشیه دیگر این کتاب در فصل سیزدهم آن و به موضوع احمدینژاد پس از پاستور اختصاص دارد که در آن به ماجرای رسوایی 16 میلیاردی، بازگشت پرجاشیه احمدینژاد به دانشگاه، سرنوشت هدایای ریاست جمهوری و سایر نخلفات وی نگاهی انداخته شده است. در بخشی از این فصل نویسنده درباه سرنوشت هدایای ریاست جمهوری اینگونه روایت کرده است: اوایل تیرماه 92 نامهای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت به معاون تشریفات دفت رئیس جمهور که مدیریت ساختمان موزه هدایا واقع در سعدآباد را بر عهده داشت نوشته شد که از عزم احمدینژاد مبنی بر بستهبندی و فهرست برداری هدایای دوران هشت ساله ریاست جمهوری حکایت داشت، بر اساس دستور رئیس دفتر رئیس جمهور کار بستهبندی هدایا اوایل تابستان آغاز شد. پس از رسمی شدن بیسر و صدای موضوع، این اموال در چهار کامیون جاسازی و پنج ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در حوالی ونک منتقل گردید.... فردی از افراد نزدیک به عوامل دولت دهم بعدها به یک خبرنگار گفت: اسنادی که مشخصات این اموال را ثبت کرده بودند، امحا شده است. همچنین از طرف عواملی در دفتر رئیس جمهور سابق به برخی افراد و کارکنان موزه هدایایی داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدایا شامل پرونده ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شده و از بین بروند.
کتاب «از نیاوران تا پاستور» را نشر دستان در 240 صفحه با قیمت 10 هزار تومان منتشر کرده است.
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