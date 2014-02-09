به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر والیبال شامگاه امروز یکشنبه برگزار شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها تیم شهرداری تبریز با شکست بازرگانی جواهری گنبد به جمع تیم‌های راه یافته به مرحله پلی‌آف پیوست. تیم بازرگانی گنبد که تا قبل از این مسابقه برای کسب سهمیه پلی‌آف می‌جنگید ولی با این باخت شانس خود را از دست داد.

در یکی دیگر از دیدارها تیم شهرداری ارومیه دست به کار بزرگی زد و میزان خراسان را پشت سر گذاشت. نماینده ارومیه با 3 امتیازی که از این دیدار خانگی کسب کرد امیدهای خود را برای حضور در مرحله پلی‌آف زنده نگه داشت.

آلومینیم هرمزگان دیگر تیم پایین جدولی بود که دست به شگقتی سازی زد. این تیم در زمین کاله آمل به برتری 3 بر 2 دست یافت تا چشم به دیدار هفته پایانی دور برگشت داشته باشد و برای کسب سهمیه پلی‌آف امیدوارانه به میدان برود.

نوین کشاورز اگرچه در خانه والیبال تهران بازی می‌کرد ولی برابر باریج اسانس، صدرنشین مسابقات کار سختی داشت و هر 3 امتیاز این بازی را واگذار کرد. حالا تیم نوین کشاورز هم برای حضور در جمع هشت تیم مرحله پلی‌آف روی لبه تیغ قرار دارد و باید در دیدار پایانی هر سه امتیاز دیدار در زمین سایپا را از آن خود کند تا کارش به اما و اگر کشیده نشود.

متین ورامین در خانه خود برابر شهرداری زاهدان پیروزی 3 بر یک را کسب کرد و اختلاف یک امتیازی خود را با بارج اسانس در بالای جدول حفظ کرد. در کرج نیز تیم سایپا جدال سنتی خودروسازان را مقابل پیکان در سه ست متوالی برد. هر چند که این برد تغییری در شرایط این تیم در قعر جدول رده‌بندی ایجاد نکرده است.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و یکم به شرح زیر است:

* سایپا البرز 3 - پیکان تهران صفر(25 - 20، 25 - 21 و 25 - 21)

* متین ورامین 3 - شهرداری زاهدان یک(23 - 25، 27 - 25، 25 - 18 و 25 - 20)

* نوین کشاورز یک - باریج اسانس 3(25 - 22، 17 - 25، 22 - 25 و 25 - 27)

* کاله مازندران 2 - آلومینیم هرمزگان 3(25 - 12، 23 - 25، 18 - 25، 27 - 25 و 11 - 15)

* شهرداری تبریز 3 - بازرگانی جواهری گنبد یک(18 - 25، 25 - 18، 30 - 28 و 25 - 21)

* شهرداری ارومیه 3 - میزان خراسان یک(25 - 16، 25 - 20، 22 - 25، 29 - 27)

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- باریج اسانس کاشان 49 امتیاز

2- متین ورامین 48 امتیاز

3- میزان خراسان 40 امتیاز

4- کاله آمل 37 امتیاز

5- پیکان تهران 32 امتیاز

6- شهرداری تبریز 31 امتیاز

7- نوین کشاورز 27 امتیاز(معدل 0.90)

8- شهرداری ارومیه 27 امتیاز(0.77)

9- آلومینیم هرمزگان 26 امتیاز

10- بازرگانی گنبد 23 امتیاز

11- شهرداری زاهدان 22 امتیاز

12- سایپا البرز 16 امتیاز

