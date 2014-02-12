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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۳

هفته بیست و دوم لیگ برتر والیبال؛

میزان خراسان دور برگشت را با برد به پایان رساند

میزان خراسان دور برگشت را با برد به پایان رساند

تیم والیبال میزان خراسان دور برگشت لیگ برتر را با پیروزی خانگی برابر حریف خود به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های والیبال میزان خراسان رضوی و شهرداری تبریز در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که شامگاه امروز چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار شد تیم میزان برابر حریف خود 3 بر یک برنده شد تا دور برگشت را با یک برد شیرین خانگی به پایان برساند.

شاگردان جبار قوچان‌نژاد که از حمایت هواداران خود برخوردار بودند ست‌های اول و دوم را به ترتیب 25 بر 20 و 25 بر 21 برنده شدند ولی در ست سوم نتیجه را 25 بر 16 به حریف خود واگذار کردند. تیم میزان ست چهارم را 25 بر 14 برد تا کار دو تیم به ست پنجم کشیده نشود.

 

کد مطلب 2235228

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