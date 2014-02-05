متین صدر جدول را از دست داد/ باریچ اسانس بار دیگر صدرنشین لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر والیبال در حالی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از حساس ترین دیدارها تیم متین ورامین به سختی و با نتیجه سه بر دو از سد آلومینیوم المهدی بندرعباس گذشت و با از دست دادن یک امتیاز حساس این دیدار، صدر جدول را به باریچ اسانس کاشان داد.



تیم متین ورامین که دو هفته پیاپی با بازی های درخشان خود به صدر جدول لیگ بازگشته بود، به دنبال کسب سه امتیاز حساس از بازی با شاگردان ناصر شهنازی بود تا جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند اما تاکتیک های مربی تیم ملی یک امتیاز حساس این بازی را از شاگردان دانیله بانیولی گرفت.



تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس از زمان سرمربی گری ناصر شهنازی متحول شده است و با تاکتیک های موثر مربی تیم ملی والیبال ایران توانسته حریفان قدرتمند لیگ برتر والیبال نظیر پیکان تهران، کاله مازندارن و متین ورامین را به سختی آزار بدهد و بسیار امبدوار است تا بتواند به عنوان هشت تیم اول لیگ برتر والیبال، به مرحله پلی آف راه پیدا کند.

تیم هرمزگانی همواره برای متین ورامین تیمی سرسخت و مرموز به شمار می رود به طوری که در فصل گذشته رقابت ها نیز شاگردان مصطفی کارخانه در متین ورامین در بازی مقابل آلومینیوم با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و در دور رفت این فصل از رقابت ها نیز دانیله بانیولی به سختی و با نتیجه سه بر دو از سد حریف هرمزگانی خود گذشت.



همچنین این بازی جدال مربی تیم ملی والیبال ایران که اکنون به خوبی اندیشه های خولیو ولاسکو را به بازیکنان آلومینیوم انتقال داده است، با یکی از تکنیکی ترین و فنی ترین مربیان جهان هم بود که در کارنامه خود چندین عنوان اروپایی و جهانی را دارد و ناصر شهنازی سعی داشت در این بازی ارزش های خود را به رخ مربی کهنه کار ایتالیایی متین بکشاند.



از طرف دیگر آلومینیوم المهدی در رده نهم لیگ برتر والیبال قرار داشت و با برتری و کسب سه امتیاز بازی با متین می توانست خود را در بین هشت تیم اول لیگ ببیند و امیدواری بیشتری برای حضور در مرحله پلی آف کسب کند به همین خاطر بازی هفته بیستم این دو تیم بسیار حساس و نفس گیر بود.

در طرف مقابل تیم متین ورامین که در فصل گذشته رقابت ها و با هدایت مصطفی کارخانه، در اولین حضور همه کارشناسان و علاقه مندان به والیبال را شوکه کرد و به فینال رقابت ها رسید، امسال با سرمایه گذاری وسیع و با جذب ستارگان والیبال ایران نظیر محمد موسوی، سعید معروف، احسن الله شیرکوند و شهرام محمودی و تمدید قرارداد مجتبی میرزا جانپور و نیکولوف به عنوان مدعی اصلی عنوان قهرمانی محسوب می شود و جذب بانیولی سرمربی مطرح و کهنه کار ایتالیایی شانس متین ورامین برای کسب عنوان نخست رقابت های لیگ را افزایش داده است.

تیم متین که بازی های پیش فصل امسال را بسیار بد آغاز کرده بود، در شروع لیگ همه را متعجب کرد و با پیروزی های پی در پی نوید یک لیگ یک طرفه را به تماشاگران ورامینی می داد و صدرنشین بلامنازع لیگ لقب گرفت اما با سه باخت پیاپی در نیم فصل اول، جایگاه خود را از دست داد و به رده سوم جدول سقوط کرد، اما هفته یازدهم لیگ برتر والیبال، هفته ای بود که بار دیگر متین ورامین به دوران اوج خود بازگشت و شاگردان دانیله بانیولی توانستند سایپا قعر جدولی را شکست داده و بار دیگر امید را به اردوی تیم متین ورامین بازگردانند.

شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، کاله مازندران، تیم مدعی باریچ اسانس و سایپا و جواهری گنبد و میزان خراسان نیز در بازی های دور برگشت یکی پس از دیگری مغلوب قدرت نمایی بازیکنان ملی پوش متین ورامین شدند و این پیروزی ها سبب شد تا فاصله شش امتیازی متین با صدر جدول کاهش پیدا کرده و در پایان هفته هجدهم این تیم متین باشد که بر صدر جدول تکیه بزند.



تیم متین ورامین ست اول بازی را بسیار خوب و طوفانی آغاز کرد و سرویس های هدف دار و قدرتمند بازیکنان با تجربه این تیم و ضعف دفاع در تیم آلومینیوم سبب شد تا این ست با اختلاف 12 امتیاز و با نتیجه 25 بر 13 به سود متین ورامین به پایان برسد.



سرمربی تیم آلومینیوم بندرعباس که به دنبال حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال بود، دست به تغییر تاکتیک زد و سرویس های هدف دار در دستور کار بازیکنان آلومینیوم قرار گرفت و دفاع های ضعیف متین سبب شد تا این ست با نتیجه 27 بر 25 به سود شاگردان ناصر شهنازی به پایان برسد.

تیم آلومینیوم که با کسب یک ست انگیزه های فراوانی برای شکست تیم متین ورامین پیدا کرده بود، ست سوم را خوب آغاز کرد اما تعویض های طلایی بانیولی در کنار تجربه بازیکنانی نظیر معروف و موسوی سبب شد تا تیم هزمزگانی کاری از پیش نبرد و این ست نیز با نتیجه 25 بر 22 به سود متین ورامین تمام شود.



شاگردان بانیولی که خود را برنده بازی می دیدند، در ست چهارم با غرور کاذب وارد میدان شدند و همین امر هم کار دست صدرنشین لیگ برتر داد و ناصر شهنازی با تکیه بر انگیزه و جوانی بازیکنانش توانست از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را بکند و با برد 25 بر21 کار را به ست پنجم بکشاند.



تیم متین که می دانست در صورت شکست مقابل آلومنیوم دیگر شانسی برای قهرمانی در مرحله مقدماتی نخواهد داشت، دست به آب و آتش زد و دفاع های روی تور موسوی و نیکولوف در کنار پاس های طلایی سعید معروف سبب شد تا ست پنج با نتیجه 15 بر9 به سود متین پایان پیدا کند و بدین ترتیب متین ورامین در مجموع توانست با نتیجه سه بر دو از سد حریف سرسخت هرمزگانی خود بگذرد.

در پایان هفته بیستم لیگ برتر والیبال تیم باریچ اسانس کاشان با 46 امتیاز به صدر جدول بازگشت و تیم متین ورامین نیز با 45 امتیاز رده دوم را در اختیار دارند و میزان خراسان نیز با 40 امتیاز در رده سوم جای گرفته است.