به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر عصر روز چهارشنبه برگزار می‌شود تا بدین ترتیب دور برگشت رقابتهای لیگ برتر به پایان برسد و هشت تیم به طور رسمی جواز حضور در مرحله پلی‌آف را کسب کنند. تاکنون حضور هفت تیم در مرحله بعد مسجل شده و برای کسب تنها سهمیه باقی مانده دو تیم شانس خود را امتحان می‌کنند.

در این بین رویارویی آلومینیم المهدی و شهرداری ارومیه در بندرعباس جدال فینال گونه‌ای برای کسب سهمیه خواهد بود. شهرداری که با یک امتیاز بیشتر از آلومینیم یک رده بالاتر از تیم بندرعباسی قرار دارد، به خوبی از کار سخت خود برای بازی در زمین حریف برخوردار است و تمام تلاش خود را برای این بازی به کار می‌گیرد تا با شکست تیم میزبان به جمع تیم‌های راه یافته به پلی‌آف بپیوندد.

این در حالی است شاگردان ناصر شهنازی هم با حمایت هواداران پر شور خود چیزی را برای از دست دادن، ندارند. آنها این دیدار را جدال مرگ و زندگی برای حضور در پلی‌آف می‌دانند و باید دید در زمین خودی می‌توانند از پس شاگردان کارگر پیشه بر بیایند یا خیر؟ تیمی که برنده این بازی باشد حضورش را در مرحله پلی‌آف مسجل می‌کند و بدین ترتیب تکلیف هشت تیم حاضر در این مرحله مشخص خواهد شد.

در سایر دیدارها نیز اتفاقات جالبی را شاهد خواهیم بود. در تهران تیم پیکان تهران پذیرای متین ورامین است. پیکان این اواخر کاملا نواسان داشته و نمی‌توان نتیجه این تیم با تجربه را پیش بینی کرد، با این حال متین که هنوز هم به بازگشت به صدر جدول نیم نگاهی دارد و در آخرین هفته به دنبال کسب سه امتیاز در خانه والیبال تهران است.

باریج اسانس کاشان صدرنشین لیگ برتر در گنبد مهمان تیم بازرگانی جواهری این شهر است. تیم گنبدی دیگر شانسی برای حضور در مرحله پلی‌آف ندارد و تنها برای شاد کردن دل هوادارانش به جنگ ستارگان حریف می‌رود. باید دید که این تیم از توان و انگیزه لازم برای خلق یک شگفتی در هفته پایانی برخوردار است؟

در کرج تیم قعرنشین سایپا به مصاف نوین کشاورز می‌رود. اگر تیم ‌های شهرداری ارومیه و آلومینیم بندرعباس در هفته پایانی بازی رو در رو نداشتند، آن وقت نوین کشاورز باید جدال مرگ و زندگی خود را در خانه سایپا برگزار می‌کرد ولی حالا با آرامش به مصاف این تیم می‌رود.

تیم شهرداری زاهدان هم در هفته پایانی دور برگشت میزبان کاله آمل مدافع عنوان قهرمانی است و می‌خواهد با ارایه بک بازی خوب رقابتهای این مرحله را به پایان برساند. در مشهد نیز تیم میزان خراسان پذیرای شهرداری تبریز است. شاگردان قوچان‌نژاد با ایستادن در رده سوم برای شهرداری تبریز حریفی قدر خواهند بود و بعید است به سادگی از 3 امتیاز خانگی بگذرند.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه - 1392/11/23

* پیکان تهران - متین ورامین، ساعت 16، خانه والیبال

* سایپا البرز - نوین کشاورز، ساعت 16، سالن انقلاب کرج

* شهرداری زاهدان - کاله مازندران، ساعت 16، سالن استانداری زاهدان

* بازرگانی جواهری گنبد - باریج اسانس کاشان، ساعت 16، سالن المپیک گند

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - شهرداری ارومیه، ساعت 16، سالن فجر بندرعباس

* میزان مشهد - شهرداری تبریز، ساعت 16، سالن مهران مشهد

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- باریج اسانس کاشان 49 امتیاز

2- متین ورامین 48 امتیاز

3- میزان خراسان 40 امتیاز

4- کاله آمل 37 امتیاز

5- پیکان تهران 32 امتیاز

6- شهرداری تبریز 31 امتیاز

7- نوین کشاورز 27 امتیاز(معدل 0.90)

8- شهرداری ارومیه 27 امتیاز(0.77)

9- آلومینیم هرمزگان 26 امتیاز

10- بازرگانی گنبد 23 امتیاز

11- شهرداری زاهدان 22 امتیاز

12- سایپا البرز 16 امتیاز

