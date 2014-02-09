جوانان به دنبال سناریوهای فرهادی وار/ این فیلم در فضای ملتهب بعد سال 88 ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «خواب زده ها» به کارگردانی فریدون جیرانی با حضور این کارگردان، رحمان سیفی آزاد تهیه کننده فیلم، فرهاد اصلانی و ساره بیات بازیگران، بهزاد مسلح و لاریجانی فیلمنامه نویس برگزار شد.

فریدون جیرانی در ابتدای این نشست گفت: بعد از "من مادر هستم" نمی توانستم پروانه ساخت بگیرم. یک فیلمنامه با مضمون ملودرام زنانه داشتم که 9 ماه برای دریافت پروانه ساخت آن در انتظار بودم که در نهایت پروانه ساخت این فیلم صادر نشد. من یک فیلمساز حرفه ای هستم که در بخش خصوصی کار می کنم به همین دلیل تصمیم گرفتم تا یک ملودرام کمدی بسازم اما دلیل حضور من در جشنواره فیلم فجر و اکران نکردن فیلم قبل از جشنواره به دلیل زحماتی بود که بازیگران این فیلم کشیده بودند و برای این که زحمت آن ها هدر نرود در جشنواره حضور پیدا کردم. این فیلم یک کمدی رمانتیک است و من تنها کارگردانی هستم که برای ساخت فیلم در ژانر های مختلف ریسک می کنم.

فرهاد اصلانی بازیگر فیلم در ادامه گفت: علت حضور من در این فیلم به واسطه همکاری ام با جیرانی در فیلم سینمایی من مادر هستم بود. همچنین می خواستم یک فیلم بی دردسر بازی کنم و شانسم را در فیلم ها کمدی بیازمایم.

ساره بیات یکی دیگر از بازیگران خواب زده ها ادامه داد: در این دوره از جشنواره سه کار در ژانرهای مختلف داشتم. من در بازیگر متعهدم و هر کجا لازم باشد حضور خواهم داشت. معضل اعتیاد، زنان بی پناه در جامعه و در نهایت همکاری با جیرانی تا بتوانم خنده بر لبهای مخاطب بیاورم فیلم هایی است که در آن بازی کردم.

رحمان سیفی آزاد تهیه کننده فیلم گفت: فکر می کنم در کارنامه کاری همه ما خواب زده ها کاری متفاوت در ژانر خود است. سعی کردیم یک فیلم خوب برای تماشاچی سینمای ایران بسازیم. البته تغییر ژانر فیلم نیز تحت تاثیر مسائلی بود که جیرانی درگیر آن بود. سعی کردیم یک فیلم خوب برای تماشاچی سینمای ایران بسازیم.

جیرانی در ادامه بیان کرد: من جزء معدود کارگردانانی هستم که روی قواعد ژانر فیلم می سازم. قصه این فیلم اقتباسی از یک فیلم بسیار زیبا با نام 52 ساعت مهلت است که یک کمدی ایتالیایی اجتماعی است. من ایده ساخت این فیلم را سال ها در ذهن داشتم و سه بار این فیلم نامه را بازنویسی کردم. برای جذابیت خواب زده ها باید فانتزی را وارد کمدی رمانتیک می کردیم که این کار سختی بود. من هیچ نمونه ای از این نوع فیلم را در تاریخ سینمای جهان به یاد نمی آورم. برای ساخت خوب فیلم فانتزی را وارد کمدی و رمانتیک کردیم و به همین دلیل بین این دو لحن گیر کرده بودیم چرا که نمی خواستیم به کمدی هجو برسیم.

وی بیان کرد: من جزو اولین فیلمسازانی هستم که در تاریخ سینمای ایران اولین فیلم خود را با نام صعود نقد کردم. کارگردانی خواب زده ها سخت بود اما کارگردانی و بازی بازیگران این فیلم را دوست داشتم. این در حالی است که من کارگردانی صعود را نمی پسندم.

جیرانی در پاسخ به این سوال که حضور اکبر عبدی در نقش یک زن می توانست نوعی تکرار در سینمای ایران باشد توضیح داد: احساس کردم که اکبر عبدی آنقدر توانایی بازیگری دارد که اگر باز هم در نقش یک زن بازی کند فیلم دچار تکرار نشود. متاسفانه بسیاری از بازیگران ما به دلیل بازی کردن در نقش های مشابه به حاشیه کشیده شده و خانه نشین شدند.

اصلانی در پاسخ به این سوال که انتخاب لهجه ترکی در این فیلم پیشنهاد فریدون جیرانی است یا خود شما بیان کرد: در رابطه با لهجه ترکی ام در فیلم خودم پیشنهاد دادم چون می توانستم پیش بینی کنم که عبدی چگونه می خواهد در این فیلم بازی کند البته این افتخار من بود که در کنار اکبر عبدی بازی کنم. فیلم سینمایی قصه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و خواب زده ها در شرایط ملتهبی ساخته شد. خواب زده ها زمانی جلوی دوربین رفت که هنوز از اتفاقات سال 88 فاصله نگرفته بودیم. زمان فیلم برداری فیلم سینمایی خواب زده ها نیز در ابتدای انتخابات ریاست جمهوری بودیم.

جیرانی در ادامه بیان کرد: کار بیات را در جدایی نادر از سیمین فوق العاده دیدم. ابتدا قرار بود بازیگر دیگری در این فیلم بازی کند اما فیلمی از او دیدم که ترجیح دیدم با آن بازیگر همکاری نکنم. پیشنهاد بازی ساره بیات را رحمان سیفی آزاد به من داد که بعد از توافق دو طرف بیات نیز به این نتیجه رسید که بتواند کاراکتر دیگری از خود را در سینمای ایران نشان دهد. در فیلم های من بازیگران آزاد هستند و من پیشنهاد های آن ها را می پذیرم. به همین دلیل در اکثر فیلم هایم بازیگران بازی های خوبی داشتند.

ساره بیات در پاسخ به این سوال که تجربه حضور شما در فیلم های ملودارم می تواند سبب شود که بازیگر بازی شما را در فیلم سینمایی خواب زده ها نپذیرد، گفت: تنها کاری که در سینمای ایران در فضای ملودرام اکران شده است، جدایی نادر از سیمین است. فصل فراموشی فریبا هم هنوز اکران نشده است. من نمی خواهم در یک روند بازیگری حضور داشته باشم و نمی خواهم بازی های تکراری از خود در سینما به جای گذارم. فکر می کنم با کمک جیرانی این نقش را خوب بازی کردم و می خواهم نقش های دیگر نیز تجربه کنم.

فریدون جیرانی در ادامه این نشست گفت: من فیلم سینمایی «من مادر هستم » را دوست دارم اما در کنار آن فیلم های دیگرم را هم دوست دارم. این اولین بار بود که احساس کردم دیگر نمی توانم در چنین وضعیتی فیلم هایی مانند فیلم های قبلی ام را بسازم. من یک فیلم ساز حرفه ای ام یعنی از بخش خصوصی در سینما حضور دارم. دولت به من پول نمی دهد و به همین دلیل من باید خود را با خواسته های بخش خصوصی وفق دهم.

رحمان سیفی آزاد در خصوص اکران خواب زده ها گفت: پیش بینی ما راجع به اکران این است که فیلم بتواند با تماشاچی خود ارتباط برقرار کند. جدای شوخی های کلامی بازی خوب و کارگردانی روان این فیلم می تواند در جذب مخاطب تاثیرگذار باشد. خوشبختانه مردم ارتباط خوبی با فیلم برقرار کردند. ملاک ما در سینما هم عموم مردم و تماشاچیان است.

فریدون جیرانی در پایان گفت: فضای سینمای ایران مضمون گرا و مضمون زده است. هنگامی که می خواستم فیلم دوم خود را بسازم، مهدی فخیم زاده به من گفت که فیلم کمدی نساز چون نمی توانی خود را مطرح کنی و من تصمیم گرفتم که فیلم قرمز را بسازم. متاسفانه همه فیلم سازان جوان به دنبال سناریوهایی با نام سناریوهای اصغر فرهادی وار هستند به همین دلیل ساخت فیلم های کمدی بسیار سخت است.