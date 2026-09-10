یحیی سریع از هدف قرار دادن یک تشکیلات رزمی سعودی در تعز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای یمنی لحظاتی پیش موفق شدند یک تشکیلات رزمی سعودی را در استان تعز با استفاده از موشک‌های ساخت داخل هدف قرار داده و آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده‌اند.

سریع همچنین گفت: جنگنده‌های دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ حمله هوایی به استان‌های تعز، الحدیده، مأرب و الجوف انجام داده‌اند.

به گفته او، این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده و هواپیماها از پایگاه‌های ملک فهد در طائف و ملک خالد در خمیس مشیط به پرواز درآمده‌اند.