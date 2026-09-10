طهماسبی: راه شهدا باید برای نسل آینده تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه با همراهی معاونان استاندار، فرماندار رامیان و جمعی از مدیران در مراسم بزرگداشت شهید ناوسروان حامد اکاتی در روستای میانکاله خان‌ببین حضور یافت و با ادای احترام به مقام این شهید، از خانواده وی تجلیل کرد.

استاندار گلستان در این مراسم اظهار کرد: شهدا امامزادگان انقلاب اسلامی هستند و پاسداشت یاد و نام آنان کمتر از خود شهادت نیست.

وی با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح، دولت و مردم در برابر تهدیدات خارجی افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجازه نداده حتی یک وجب از خاک کشور به اشغال دشمن درآید و این دستاورد، حاصل مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

طهماسبی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان، خانواده‌های شهدا را سرمایه معنوی ملت دانست و بر ضرورت تبیین صحیح سیره و آرمان شهدا و انتقال پیام مقاومت آنان به نسل‌های آینده تأکید کرد.

شهید ناوسروان حامد اکاتی از نیروهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که هفته گذشته در پی حمله آمریکا به جنوب کشور به شهادت رسید.