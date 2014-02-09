کاهش تحریم ها موجب اعزام ناو ایرانی به اقیانوس اطلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آلگمانیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اعزام ناو ایرانی به آبهای اقیانوس اطلس گفت: علت افزایش موضع تهاجمی تر ایران در مسائل بین المللی نتیجه توافق هسته ای ژنو بین ایران و گروه 1+5 است.

وی این اظهارات را در آغاز جلسه هفتگی کابینه خود اظهار داشت.

نتانیاهو در این سخنان گفت: کاهش تحریم های ایران نه تنها موجب اعتدال ایران در اتخاذ مواضع تهاجمی نشده است بلکه نتیجه عکس داشته است.

وی در این جلسه بار دیگر با تکرار اتهامات بی اساس خود و با هدف فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

نخست وزیر رژیم اسرائیل همچنین اعزام ناو ایران به آبهای اقیانوس اطلس در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا را در راستای انتقادها و حملات شدید مقامات ایرانی از آمریکا دانست.