10 میلیارد ریال به هیئت های ورزشی همدان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک بخت عصر یک شنبه در همایش تجلیل از داوران، مربیان و قهرمانان جهانی و بین المللی استان همدان اظهار داشت: امروز سالروز عملیات غرور آفرین والفجر هشت است و قهرمانان واقعی و ماندگار ما شهیدان عملیات والفجر هشت هستند.

استاندار همدان افزود: دهه فجر حاصل هدایت ها و تدبیرهای امام راحل و حمایت و پشتیبانی مردم ایران است و استان همدان نیز در این راستا تاثیر زیادی داشته و همچنین آیت الله مدنی سکان دار هدایت از خواست امام راحل و حمایت از پیروزی انقلاب بود.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: انقلاب خواست ملت بود که با هدایت های پیامبر گونه امام راحل به وقوع پیوست و ده ها سال طول کشید تا نهال انقلاب به بار نشیند و مقاومت های مردم و اجرای پیام های امام (ره) باعث پیروزی انقلاب شد.

نیک بخت در ادامه با تاکید بر حضور جامعه ورزشی در راهپیمایی 22 بهمن ماه، اضافه کرد: مردم با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به جهانیان ثابت می کنند که همچنان انقلاب را دوست دارند و حامی آن هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران استکبار جهانی با دسیسه های مختلف سعی بر ساقط کردن ایران داشته است، عنوان داشت: از جمله این دسیسه ها راه انداختن جنگ تحمیلی بود که بیش از 50کشور به صدام جانی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران کمک کردند.

وی ابراز داشت: از دسیسه های دیگر جهان استکبار تحریم های مختلف علیه ایران است که همچنان نیز ادامه دارد.

نیک بخت اذعان داشت: دولت تدبیر و امید با هدایت مقام معظم رهبری، خواستار دنیای خالی از خشونت است و با ارائه این طرح به سازمان ملل متحد توانست با جذب اکثریت و قاطع آرای اعضا این طرح را تصویب کند.

استاندار همدان در ادامه گفت: اینها عملکردهایی است که استکبار می خواهد امید ایرانیان کمرنگ شود و با طرح ایران هراسی و اینکه مردم از انقلاب دلسرد شده اند، دنبال توطئه های مختلف علیه ایران است.

وی با بیان اینکه مردم آزادی خواه ایران به توطئه های استکبار جهانی توجه نمی کنند، اظهار داشت: در راهپیمایی 22 بهمن امسال با حضور پرشور و گسترده این موضوع را مشاهده خواهیم کرد

نیک بخت با اشاره به اینکه بیداری اسلامی به پیروی انقلاب اسلامی ایران اکنون به عنوان الگویی نمونه و بی نظیر در جهان در حال گسترش است، عنوان داشت: این حرکت نشان دهنده میزان وحدت و انسجام ملی مردم ایران است.

استاندار همدان با بیان اینکه دشمنان می خواهند انقلاب اسلامی حمایت مردمی را نداشته باشد و سعی دارند حمایت های مردمی را کم رنگ کنند، ابراز داشت: اما آنچه که امروز شاهد موفقیت ها و دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران هستیم، حاصل حمایت های مردمی است.

وی اذعان داشت: حمایت، انسجام و وحدت ملی مردم ایران باعث عصبانی شدن آمریکایی ها شده است.

نیک بخت در ادامه با اشاره به اینکه تعداد مدال آوران و قهرمانان برون مرزی در استان همدان بسیار ارزشمند است، با اشاره به انتصاب های صورت گرفته در وزارت ورزش و جوانان کشور، بیان داشت: از وزیر ورزش انتظار می رود افرادی را در راس معاونت ها و مدیریت های وزارتخانه منصوب کند که عملکرد و سوابق آنها درخشان و برای همگان روشن باشد.

وی در ادامه با اشاره به کمک 10 میلیارد ریالی به ورزش استان همدان برای حمایت از هیئت های ورزشی تا قبل از پایان سال جاری اظهار داشت: قول پرداخت این اعتبار را در راستای کمک به هیئت های ورزشی به ورزش و جوانان استان همدان داده ام که باید تا قبل از پایان امسال پرداخت شود.

نیک بخت در پایان سخنانش گفت: ورزش باعث اعتماد، امید، نشاط و ریشه کنی اعتیاد از جامعه می شود و افراد می توانند با پرداختن به ورزش خودباوری و سلامت را در جسم و روح تقویت کنند و از این طریق بسیاری از مشکلات در جامعه نیز حل می شود.