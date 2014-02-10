به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست در این خبر می نویسد : همزمان با آماده شدن کشورهای 1+5 و ایران برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی و جامع، اسرائیل نیز کمپینی جدیدی را برای نشان دادن اینکه سبک کردن فشارها تاثیری در رفتار تهران نداشته آغاز کرده است.

برای مثال در بخشی از این کمپین، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته در نشست هفتگی کابینه اعلام کرد که می خواهد سخنان خود را با جملاتی درباره ایران و توافقنامه ژنو آغاز کند.

نتانیاهو در ادامه گفت : سبک شدن بین المللی تحریم های ایران موجب نشده تا تهران رفتار متعادلی را از خود نشان دهد بلکه کاملا رفتاری متضاد با آن از سوی این کشور انجام می شود. وزیر امور خارجه ایران اخیرا با دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده، ایران به ارسال سلاح به گروه هایی همچون حزب الله ادامه می دهد. تهران همچنان به دولت سوریه کمک کره و علاوه بر آن رهبر ایران نیز سخنان تندی را علیه آمریکا ایراد کرده وعلاوه بر این موارد ایران به تازگی نیز اقدام به اعزام ناوهای خود به آبهای آمریکا کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه برای آنکه بتواند نظر مساعد آمریکا را با اقدامات تل آیو علیه ایران جلب کند به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب که از آمریکا انتقاد کرده بودند اشاره کرد و مدعی شد : آنچه اتفاق افتاده این است که جامعه بین الملل فشارهای خود بر ایران را کاهش داده و تهران متعاقب آن خصومت خود علیه جامعه جهانی را افزایش داده است.

جروزالیم پست در ادامه می نویسد : همانطور که اشاره شد سخنان نتانیاهو بخشی از کمپینی است که برای نشان دادن بی تاثیر بودن کاهش فشارها بر رفتار تهران به راه افتاده است.

علاوه بر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "اوفیر جندلمن" سخنگوی نتانیاهو که البته بیشتر با رسانه های عربی صحبت می کند با انتشار عکسی از "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران، در توئیتر تلاش کرد تا این طور وانمود کند که مقامات ایران در حال تمسخرکشورهای غربی هستند. این مقام صهیونیستی با انتشار تصویری از رئیس جمهور ایران در حال خندیدن، در کنار آن نوشته "روحانی چکار می کند؟"

به نوشته جروزالیم پست، جندلمن، در ادامه این تصویر جملاتی از روحانی را در خصوص برنامه هسته ای ایران منتشر کرده است.

به گزارش مهر، این اقدام مقامات رژیم صهیونیستی با اقدام برخی از رسانه ها و مقامات جنگ طلب آمریکایی همراه شده است به طوری که در روزهای اخیر مطالبی در خصوص اینکه لغو تحریم ها تاثیری در رفتار ایران نخواهد داشت منتشر شده است. برای مثال فاکس نیوز در مطلبی به قلم "ریچارد گرنل" نوشته بود : در حقیقت اوباما با اعتماد به ایران مبنی بر توقف فعالیت های مخفیانه غنی سازی و شفافیت با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ساده لوحی خود را نشان داد زیرا قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران کاملا شفاف هستند.