بازرگانی جواهری گنبد از رسیدن به پلی آف باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد که با 23 امتیاز در رتبه نهم لیگ برتر والیبال قرار داشت، در چارچوب هفته دهم دور برگشت به مصاف شهرداری تبریز رفت.

شهرداری تبریز در این بازی سه بر یک میهمان خود را شکست داد تا با 31 امتیاز در رتبه ششم قرار گیرد و صعود خود به مرحله پلی آف را قطعی کند.

شاگردان حسین معدنی در ست های دوم تا چهارم با امتیازهای 25 بر 18، 30 بر 28 و 25 بر 21 به پیروزی رسیدند و تنها در ست اول 25 بر 19 مغلوب میهمان خود شدند..

گنبدی ها که بازی را خوب شروع کردند و می توانستند از همین شروع نهایت بهره را ببرند اما در ست های بعدی آن چنان که باید و شاید عملکرد خوبی نداشتند و با این شکست از صعود به مرحله پلی آف بازماند و در حال حاضر با 23 امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارد.

عباس جلایر، محمد شاهمیری و وحید پورکاشیان به ترتیب به عنوان ناظر، داور اول و داور دوم نظارت و قضاوت این بازی را بر عهده داشتند.

شهرداری در هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر والیبال چهارشنبه 23 بهمن ماه در مشهد به مصاف میزان خراسان می رود و بازرگانی جواهری گنبد در این هفته از صدرنشین این رقابت ها باریج اسانس کاشان پذیرایی خواهد کرد.

