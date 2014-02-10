اطلاعیه جدید وزارت صنعت درباره مشمولان بدون کارت بانکی سبد کالا

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل نداشتن کارت عابر بانک متصل به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر سبب شده که اگرچه برخی مردم مشمول دریافت سبد کالا شده اند، اما نتوانند تاکنون این سهمیه خود را دریافت کنند.
بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای جدید اعلام کرده است که سرپرستان خانوار که مشمول طرح سبد کالاي حمايتي بودهاند و داراي کارت بانکي نميباشند و يا کارت بانکي آنها به هر دليلي دچار مشکل شده است، ميبايست پس از مراجعه به شعب بانک مربوطه نسبت به درخواست صدور کارت جديد اقدام نموده و از کاربر بانک مربوطه درخواست نمايند تا شماره کارت مربوطه در سامانه سازمان هدفمندي يارانهها ثبت گردد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، شماره کارت مذکور 24 ساعت پس از انعکاس در سامانه سازمان هدفمندي يارانهها در سامانه سبد کالاي حمايتي فعال و قابليت دريافت کالا خواهند داشت.
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