به گزارش خبرنگار مهر، كيومرث هاشمي در دیدار با کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف ضمن مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به المپیکی بودن گلف اين رشته ورزشي مي‌تواند كرسي‌هاي بين‌المللي مناسبي را در عرصه‌هاي جهاني و آسيايي را در هر 3 رشته گلف، وودبال و ميني گلف كسب كند و در اين راستا كميته ملي المپيك حمايت‌هاي لازم را در اين زمينه انجام خواهد داد.

وی همچنین ميزباني رويدادهاي بين‌المللي را گام موثري در جهت پيشبرد و توسعه ورزش كشور در ابعاد ملي و بين المللي دانست و از مسئولان گلف كشور خواست با تلاش مضاعف در جهت رشد و شكوفايي گلف از كليه ظرفيت‌هاي موجود اين رشته بخش خصوصي بهره گيري لازم را به عمل آورند.



در این دیدار کیکاوس سعیدی گزارشی از وضعیت موجود گلف کشور ارائه و آخرین وضعیت و جایگاه گلف کشورمان را در آسیا و جهان برای رئيس كميته ملي المپيك تشریح کرد. رئیس فدراسیون گلف در این ديدار به برگزاري رقابتهاي آسيايي ميني گلف در ایران، حضور رئيس كنفدراسيون گلف آسيا در کشورمان، مسابقات قهرماني جهان گلف ژاپن و برگزاري كارگاه مربيگري بين المللي وودبال در سال آينده اشاره کرد و خواستار حمايت كميته ملي المپك از فدراسيون گلف شد.