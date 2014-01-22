بازدید رئیس و دبیر کل جدید کمیته ملی المپیک از این کمیته

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس و دیبر کل جدید کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای هیات اجرایی این کمیته یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و پس از آنها ترکیب جدید هیات مدیره کمیته ملی المپیک امور کار را به طور رسمی به دست می‌گیرند با این حال رئیس و دبیر کل منتخب مجمع کمیته ملی المپیک امروز به محل این کمیته رفتند.

کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی با حضور در محل کمیته ملی المپیک از بخش‌های مختلف و واحدهای این کمیته بازدید کردند. البته بهرام افشارزاده، دبیر کل پیشین کمیته ملی المپیک آنها را در این بازدید همراهی کرد.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک یکشنبه گذشته برگزار شد و طی آن کیومرث هاشمی (رئیس)، شاهرخ شهنازی (دبیر کل)، رباب شهریان و علیرضا دبیر (نایب رئیسان)، محمدعلی شجاعی (خزانه‌دار)، علی کفاشیان، رسول خادم، محمود مشحون، سید محمد پولادگر، محمد علیپور و فضل الله باقرزاده به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند.