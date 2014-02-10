سرپرست باشگاه پرسپولیس با نماینده تهران در مجلس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس علی پروین سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز دوشنبه با دکتر حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ساختمان باشگاه پرسپولیس دیدار و گفتگو کرد. طلا در این نشست صمیمانه بر رفع مشکلات باشگاه پرسپولیس و بازگشت این تیم مردمی و پرطرفدار به روزهای اوج خود تاکید کرد.



فرماندار سابق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دیدار با پروین تصریح کرد: پرسپولیس باشگاهی بزرگ، پرطرفدار و مردمی است که می بایست مشکلات و موانع پیش روی آن مرتفع شده و در صورت واگذاری به بخش خصوصی بخش اعظم سهام آن به هواداران و پیشکسوتان که صاحبان واقعی پرسپولیس هستند واگذار شود و توسط آنها اداره گردد.

وی افزود: ما نیز به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی وظیفه خود می دانیم برای دفاع حق و حقوق باشگاه های مردمی و پرطرفدار تهران کاری که از دستمان برمی آید را انجام دهیم . دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تیم هایی مردمی هستند و نباید برخی مشکلات که در حال حاضر شاهد آن هستیم این باشگاه ها را با مشکلات عدیده و موانع برای پیشرفت مواجه کند.