پایان حضور اثرگذار سایپای البرز در والیبال کشور/ انتظار معجزه از نفرزاده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپای البرز در این فصل از رقابت های لیگ برتر نتوانست نمایش قابل قبولی داشته باشد و شکست های متوالی این تیم سرانجام باعث سقوط این تیم شد.

رفتن ستاره های سال های گذشته این تیم باعث شد نارنجی پوشان با بازیکنان جوان راهی لیگ برتر شوند و از همان دیدار های ابتدایی مشخص بود این تیم نمی تواند در این فصل و در مقابل ستاره های بزرگ والیبال ایران و تیم های متمول کاری از پیش ببرد.

انتطار معجزه از نفرزاده

حضور مربی بزرگی به نام فرهاد نفرزاده در راس تیم والیبال سایپا در سالهای گذشته باعث شد این تیم بتواند هر ساله جزو 4 تیم برتر لیگ باشد.

حضور پر رنگ هواداران البرزی در سالن ورزشگاه انقلاب کرج شور و هیجان خاصی را در بازی های این تیم برقرار کرده بود ولی رفتن بازیکنان مثل مهدی مهدوی، پوریا فیاضی، فرهاد ظریف، آرش کمالوند و کشاورزی و آمدن بازیکنان کم تجربه در دو سال اخیر این تیم را از کورس رقابت دور کرد و در نهایت در شرایطی که مسئولان باشگاه سایپا انتظار معجزه از سرمربی تیم خود داشتند نسخه های دکتر فرهاد نفرزاده جواب نداد و این تیم راهی لیگ یک شد.

هدف گذاری نامشخص

آنچه که در ابتدای فصل لیگ برتر والیبال مشخص بود مسئولان باشگاه سایپا هدف مشخصی برای تیم داری نداشتند و ای کاش این تیم اگر قرار بود اینگونه در بازی ها حاضر شود و زنگ تفریح حریفان گردد در همان ابتدای فصل از حضور در رقابت های لیگ برتر کناره گیری می کرد و اینگونه با اعتبار خود بازی نمی کرد

مدیرعامل باشگاه و دیگر مسئولان باشگاه باید جوابگوی این نتایج باشند که این تیم نتوانست در لیگ برتر بماند.

سقوط سایپا اتفاق تلخی بود

عبدالعلی پیرمحمدی رئیس هیئت والیبال استان البرز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سقوط سایپا به لیگ اتفاق تلخی برای والیبال بود این تیم هر ساله برای قهرمانی می جنگید ولی در این فصل بازیکنان جوان و کم تجربه نتوانستند امتیازات لازم را به دست بیاورند و نباید هم از این بازیکنان انتظار معجزه داشت آنها جوان بودند و کم تجربه.

وی ادامه داد: ای کاش این تیم از بازیکنان کرجی در ترکیب خود استفاده می کرد و این تیم رنگ و بوی بومی به خود می گرفت ولی اینگونه نشد.

پیر محمدی گفت: مسئولان سایپا باید در خصوص سقوط ین تیم به لیگ یک جوابگو باشند.

رئیس هیئت والیبال استان البرز در پایان اظهار داشت: باید از تلاش های نفرزاده تقدیر شود او تلاش خود را انجام داد این بازیکنان کم تجربه در سال های آینده می توانند پشوانه خوبی برای والیبال باشند.

گزارش از هومن ناظمی