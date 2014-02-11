به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر گفت: تشکر می‌کنم از هنرمندانی که در همه این سالها تلاش کرده‌اند زبان گویای مردم باشند. هنر مردمی و ماندگار حرف مردم را می‌زند، برای مردم می سراید و در راه مردم گام برمی‌دارد. امسال مردم ما حماسه آفریدند و با حضور خودشان پیام حرکت هدفدار، ایستادگی و پیشروی را به همه جهان دادند و جهانیان هم این پیام را تحسین کردند. در این حماسه، انقلاب سال 57 و ارزش‌های انقلاب بازسازی شد. یک بار دیگر وحدت، محبت، معنویت، اعتدال، تدبیر و امید درخشان شد.

وی افزود: هنر عالی و مردمی آیینه‌دار ارزش‌ها، آرزوها امیدها، گلایه‌ها، اشک ها و لبخندهای مردم است. ما در این فضای جدیدی که در کشور ایجاد شده است، در این فضای امیدواری و همبستگی، حضور سازنده هنر را بیشتر از هر زمان دیگری نیاز داریم. هنر نمی‌تواند نسبت به این دوره درخشان تدبیر و امید و معنویت در جامعه بی‌اعتنا باشد.

نهاوندیان تاکید کرد: مردم ما پرچم اعتدال را برافراشتند و اعتدال در اقتصاد و معنویت و همه عرصه های حیات را سرلوحه خود قرار دادند. مردم تصمیم گرفتند در مقابل افراط‌گری بایستند چون می‌دانندکه در فضای اعتدال، هنر، اقتصاد و آزادگی و آزادمردی رشد می‌کند و مردم کریم‌تر می‌شوند، مهربان‌تر و امیدوارتر و بردبارتر می‌شوند. در فضای اعتدال است که می‌شود سه شعار راهبردی رئیس جمهور را پیگری کرد: اقتصاد را نجات داد با جهان تعامل سازنده داشت و اخلاق را هم احیا کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری عنوان کرد: این فضای اعتدال را باید پاسبانی کرد، توانمندتر و گسترده‌تر کرد و این هنر اصیل و مردمی است که می‌تواند به فضای اعتدال کمک کند. زیبایی مدارا را هنرمند باید نشان بدهد. دشواری و ظرافت نرمش قهرمانه را هنرمند باید نشان دهد. قهرمانان اعتدال را بشناساند و الگوهای واقعی اعتدال را برای زندگی واقع به جوانان بشناسند. تندی و تندخویی و تندرویی ممکن است خبرساز باشد اما نمی‌تواند خیرآفرین باشد. می‌تواند هیجان لحظه‌ای ایجاد کند اما آرامش ماندگار و رشد عزتمند نمی‌آورد.

نهاوندیان خطاب به هنرمندان گفت:‌ پرچم اعتدالی را که مردم ایران برافراشته‌اند برافراشته‌تر کنید. جشنواره فیلم فجر فرصتی است برای ترویج و توسعه ارزش‌هایی که مردم در حماسه سیاسی امسال آفریدند. پیروزی مردم ایران در استقبال جهانی از پیام رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در تصویب قطعنامه مقابله جهانی با خشونت و افراط‌گری فرصت خوبی برای این است که توسعه اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران‌هراسی شکسته شود، اگر هنرمندان این فرصت را به یک اثر ماندگار تبدیل کنند. امیدوارم در سال پیش رو همچنان که در پیام رئیس جمهور برای افتتاحیه فیلم فجر بود، نهاد ریاست جمهوری بتواند به آثاری جایزه بدهد، آثاری که اولا آشتی ایجاد کند بین مردم و سینما و در محتوا پیام‌هایی را که مردم برآن تاکید کرده‌اند مورد تاکید بیشتر قرار دهد.