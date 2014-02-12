افتتاح مرکز دیالیز در آستارا با فروش پیراهن مالدینی/ چهار زندانی آزاد شد

پایان رافت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تخصیص عواید فروش پیراهن پائولو مالدینی در امور خیریه، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: حدود 55 میلیون تومان از عواید فروش این پیراهن را برای افتتاح مرکز دیالیز شهرستان آستارا در نظر گرفته‌ بودیم که به همراه حمید استیلی طی روزهاهی گذشته به این شهر رفتیم و با حضور مسئولان استان گیلان، فرماندار و نمایندگان مجلس این استان، این مرکز بصورت رسمی افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه حمید استیلی هم 2 میلیون تومان هم برای این مرکز پرداخت کرد، ادامه داد: طی هماهنگی‌ها صورت گرفته، قرار شد بخشی دیگری از این پول به ستاد دیه کشور و برای آزادسازی زندانیان اختصاص یابد که خوشبختانه تا به امروز با پرداخت بدهی‌های 4 زندانی، شرایط آزادی آنها فراهم شده است.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: قصد دارم در آینده‌ای نزدیک، یک مرکز خیریه را با کمک اهالی ورزش و هنر افتتاح کنیم تا با جمع آوری کمک‌های نقدی، گام‌های بهتری را در امور خیریه برداشته و در بخش‌های درمانی و خدمات اجتماعی از جمله آزادسازی زندانیان، باز هم اقدامات انسان‌دوستانه‌ای را انجام دهیم.

رافت با تقدیر از حسین هدایتی، حبیب کاشانی، برنامه ویتامین 3 و شهرداری تهران که مبلغ 50 میلیون تومان برای این امر خیرخواهانه پرداخت کردند، یادآور شد: در تجربه نخست‌مان گرفتاری‌هایی داشتیم اما امیدوارم بتوانیم این مرکز خیریه را راه‌‍اندازی کنیم تا در آینده‌ای نزدیک اگر هنرمند و یا ورزشکاری دچار مشکل شد، بتوانیم به او کمک کنیم.

وی با تشکر از خانمی که انگشترش را اهدا کرد و یا راننده تاکسی که یک روز درآمد خود را برای امور خیریه اختصاص داد، خاطرنشان کرد: همیشه صدای ورزشکاران و هنرمندان سریعتر از سایر اقشار جامعه به مردم می‌رسد و می‌توان از این مزیت برای کمک و یاری رساندن به نیازمندان بهترین بهره‌برداری را انجام داد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس همچنین گفت: خوشبختانه با فروش پیراهن "پائولو مالدینی" کارهای بسیار ارزشمند و خیرخواهانه انجام گرفت. امیدوارم بتوانیم با حمایت مسئولان، ورزشکاران و هنرمندان این راه را به بهترین شکل ادامه داده و با راه‌اندازی مرکز خیریه، گام‌‎های بهتری را در امور خیریه برداریم.