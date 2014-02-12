شمال استان بوشهر محروم از دانشگاه دولتی و تحصیلات تکمیلی/ فعالیت دانشگاه در ساختمان فرسوده بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان گناوه سومین شهرستان استان بوشهر به لحاظ جمعیتی است که در سالیان اخیر در زمینه توسعه و ایجاد مراکز آموزش عالی از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده و این نیاز به شدت در این شهرستان خود نمایی می کند.

هر چند در حال حاضر سه دانشگاه به نام های دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی در این شهرستان مشغول به فعالیت آموزشی هستند ولی متاسفانه تا به حال هیچگونه دانشکده دولتی در این شهرستان ایجاد نشده و این توازن در توسعه مراکز آموزش عالی در شمال استان بوشهر برقرار نیست.

دانشگاه پیام نور گناوه در 1389 از سوی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور تبدیل به مرکز شده و دانشگاه آزاد اسلامی گناوه نیز به همین شکل از مرکز به واحد ارتقا یافته است.

هنوز خبری از تحصیلات تکمیلی در شهرستان گناوه نیست

همه 21 رشته دانشگاه پیام نور مرکز گناوه در سطح کارشناسی باقی مانده و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه وعلمی کاربردی نیز دانشجویان تنها در دو مقطع کاردانی و کارشناسی تحصیل یا ادامه تحصیل می دهند.

متاسفانه با وجود عمر 14 ساله آموزش عالی در شهرستان گناوه هنوز خبری از تحصیلات تکمیلی در این شهرستان نیست و هیچکدام از مراکز آموزش عالی موفق به دائر کردن حتی یک رشته در سطح تحصیلات تکمیلی با وجود تلاش های فراوان مسئولان آنها در این شهرستان نشده اند.

همین موضوع سبب شده تا کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی دارند، بعد از پذیرش در این مقطع به دیگر نقاط کشور بروند و متحمل هزینه های فراوان تحصیل، متحمل هزینه های جانبی بسیار در این مقطع شوند.متاسفانه یکی از آثار سوء این مهاجرت تحصیلی را می توان عدم بازگشت این نخبگان علمی به شهرستان خود در آینده برشمرد و تجربه در سال های گذشته این نکته را به خوبی نمایان کرده که می توان از آن به عنوان فرار مغزها یاد کرد.

دو دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی در سطح شهر گناوه قرار دارند و همین موضوع سبب شده تا عملا در زمینه گسترش فضاهای آموزشی و توسعه همه جانبه با مشکل جدی مواجه شوند؛ هرچند که از این حیث دانشگاه آزاد وضعیت بهتری دارد، اما در دراز مدت یقینا مشکلات در این زمینه برای این دانشگاه هم مشکل ساز خواهد شد.

فعالیت دانشگاه علمی کاربردی در ساختمان فرسوده متعلق به بیمارستان

دانشگاه علمی کاربردی هم دارای ساختمان فرسوده متعلق به بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی گناوه است که نیاز دارد تا مسئولان آن هر چه زودتر اقدام به طراحی ساختمانی جدید در این دانشگاه کنند.

یکی از مواردی که در در این دانشگاه ها کمتر به آن توجه شده بحث پژوهش است است که نیاز است تا دانشگاه های شهرستان با وجود برخی مشکلات مالی در این حوزه بیشتر فعال شوند.

همچنین ضرورت دارد تا در زمینه گسترش فعالیت های فرهنگی دانشگاه های گناوه نیز یک بازنگری جدی صورت پذیرفته و دانشگاه های در عرصه فرهنگی شهرستان نیز حضور چشمگیرتری داشته باشند و روندی متناسب با نیازهای دانشجویان را در این حوزه در پیش بگیرند.

علاوه بر این باید در زمینه جذب هیئت علمی بومی در دانشگاه های شهرستان با وجود کثرت جوانان تحصیلکرده بیکار در مقاطع تحصیلات تکمیلی تلاش بیشتری شده و بر گسترش امکانات رفاهی و فرهنگی و ورزشی در این دانشگاه ها توجه جدی شود.

در جمع بندی مسائل فوق می شود گفت که نیاز است تا در شهرستان گناوه در محدوده روستای چاهبردی یا گشویی که به لحاظ موقعیتی به شهر گناوه از فاصله چندانی برخوردار نیستند، یک شهرک دانشگاهی احداث شود و هر سه دانشگاه به این نقطه انتقال یابند و اگرچه این مسئله نیازمند اعتبارات فراوان است، اما ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.

دانشگاه‌های گناوه دبیرستان بزرگی هستند/ لزوم توسعه رشته‌ها با توجه به نیازها

استاد دانشگاه های گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث آموزش عالی در این شهرستان اظهار داشت: امروز نیروی انسانی بایستی کیفیت سازی شود و صرف وجود انسان مهم نیست و انسان باکیفیت مهم است که می تواند جامعه را بسازد.

دکتر احمد طاهری گفت: بعد از دوره های تحصیلات اولیه این دانشگاه ها هستند که مسئولیت کیفی سازی نیروی انسانی را دارند.

طاهری بیان داشت: ما در شهرستان گناوه دارای سه دانشگاه هستیم که بعضی از آنها عملا دبیرستان های بزرگی هستند.

وی ادامه داد: نیاز است که در مرکز استان به صورت جدی تر به این قضیه نگاه شود تا به بحث کیفی سازی جدی تر پرداخته شود.

طاهری تاکید کرد: اکثر سازمان های دولتی دارای بودجه های پژوهشی هستند که تقریبا هیچ کدام از دستگاه ها این بودجه را به وسیله مشارکت با دانشگاه هزینه نمی کنند.

استاد دانشگاه های گناوه گفت: وظیفه دانشگاه تولید علم است و تولید علم هزینه دارد و باید این هزینه از این طریق تامین شودو خواسته جدی ما این است که دستگاه ها موظف شوند که به دانشگاه ها مراجعه کنند.

طاهری اضافه کرد: تحقیقات دانشگاهی می تواند راهگشا باشد و استقرار مرکز رشد علم و فناوری که مسئولان پیگیر آن هستند، بسیار می تواند جایگاه علمی را تغییر دهد و بنابراین بسیار لازم است.

وی خاطر نشان ساخت: تامین هیئت علمی دانشگاه های شهرستان و به ویژه نگاه بومی سازی از نظر علمی راهگشا است.

استاد دانشگاه های گناوه در پایان گفت: ایجاد رشته های مرتبط با صنایع نفت و گاز در شهرستان گناوه و عدم تمرکز این رشته ها در مراکز دانشگاهی مرکز استان در زمینه اشتغال دانشجویان می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

لزوم توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی شهرستان گناوه

رئیس شورای شهرستان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث توسعه آموزش عالی شهرستان اظهار داشت: امروز یکی از مولفه های قدرت هر کشوری داشته های علمی آن کشور است و ما شاهدیم که کشورها در این زمینه سرمایه گذاری های کلان می کنند.

داراب عرب گفت: در استان بوشهر به لحاظ توسعه مراکز آموزش عالی تحولات خوبی صورت گرفته اما این کم است و باید این مراکز در تراز استانی با قابلیت های بوشهر متناسب باشد.

عرب ادامه داد: در شهرستان گناوه نیز نیاز به استقرار یک دانشکده دولتی به شدت احساس می شود و باید ما نیز در این شهرستان در راستای تحقق این خواسته به حق مردم گام برداریم.

رئیس شورای شهرستان گناوه در پایان گفت: توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی شهرستان گناوه که بتوانند برای توسعه شهرستان و استان به کار روند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

استقرار یک دانشکده دولتی در گناوه به‌‌شدت احساس می شود

فرماندار شهرستان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیار زیادی در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان گناوه صورت گرفته است که تلاشداشتیم در بخش آموزش عالی نیز شاهد این توسعه باشیم.

غلامعلی حبیبی منش تصریح کرد: خوشبختانه در شهرستان گناوه سه دانشگاه پیام نور، آزاد و علمی کاربردی با بیش از چهار هزار و750 دانشجو مشغول فعالیت علمی و آموزشی هستند.

وی با اشاره نبود دانشگاه دولتی در شهرستان گناوه، افزود: شهرستان گناوه نیاز به دانشکده دولتی دارد و امیدواریم با حمایت و همراهی همه مسئولان ذی‌ربط شاهد استقرار این دانشگاه در گناوه باشیم.

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گزارش : حسین غلامی