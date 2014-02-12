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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

روسیه با قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه مخالفت کرد

روسیه با قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه مخالفت کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته رایزنی های خود برای تصویب قطعنامه ای در خصوص نحوه ارائه کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه را آغاز نمود اما نماینده روسیه در مراحل ابتدایی با پیش نویس این قطعنامه مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش نویس قطعنامه ای از سوی لوگزامبورگ، استرالیا و اردن در مورد سوریه تهیه و در شورای امنیت ارائه شده که از تمامی طرف های درگیر در سوریه می خواهد امکان ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه را فراهم کنند اما روسیه معتقد است پیش نویس این قطعنامه با حقیقت سازگاری ندارد.

"ویتالی چورکین" نماینده روسیه بعد از پایان نشست شب گذشته شورای امنیت گفت: تبادل نظر خوبی درباره چالش های پیش روی ارائه کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه داشتیم.

اما "جرارد آرود" نماینده فرانسه در سازمان ملل در خصوص نشست شب گذشته شورای امنیت گفت: ویتالی چورکین نمانیده روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا بر روی قطعنامه مشابهی در مورد ارسال کمک به سوریه همکاری کند اما با پیش نویس فعلی موافق نیست.

نماینده فرانسه در ادامه عنوان داشت که تاریخ رای گیری در مورد این پیش نویس هنوز مشخص نیست زیرا ما مذاکرات را تازه آغاز کرده ایم.

در روزهای گذشته سازمان ملل امداد رسانی به مردم حمص را آغاز کرده بود اما اقدام تروریست ها در شلیک گلوله های خمپاره به سوی امداد رسانان موجب توقف آن شد.

کد مطلب 2234752

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