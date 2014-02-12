اتمام مرحله اول تجهیز شناورهای صیادی به سامانه کنترل آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید مقصودی با بیان اینکه تجهیز شناورهای صیادی به سامانه کنترل آنلاین شناورها به ثبت مسیرهای تردد (رفت و برگشت شناورها) براساس محاسبه قدرت موتور شناور و ساعات دریانوردی تعیین و روش های صید و صیادی و ثبت سرعت شناورها کمک می کند، اظهار کرد: ثبت مسیر تردد، زمان حضور صیادان در صیدگاه ها برای دوره های دریایی مختلف به طور مستمر از دیگر امکانات سیستم کنترل شناورها است.

وی با اشاره به اینکه روند اجرایی و تجهیز شناورها به این سامانه از پیشرفت خوب و رضایت بخشی برخوردار است افزود: صیادان و مالکان شناورها با توجه به مزایای این سامانه از قبیل رصد آنلاین شناور توسط صیاد و مالک،اعلام موقعیت جغرافیایی شناور در مواقعی همچون سرقت و یا گم شدن در دریا استقبال خوبی نشان داده اند.

مقصودی با تاکید بر اینکه مجوز صید شناورهای صیادی دارای سامانه کنترل آنلاین به هنگام مراجعه به دفاتر صید با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سفر دریایی آنها در زمان کمتری صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد:در این راستا با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده شیلات بمنظور اطمینان از فعالیتهای صید وصیادی شناورها است مسئولین بنادر صیادی موظف هستند با بررسی وکنترل اسناد ومدارک ارائه شده مدت زمان فعالیت هر شناور را برای دریافت سوخت وتلاش صیادی به مراجع ذیربط اعلام دارند.

مقصودی در ادامه از صیادان و مالکان شناورها با توجه به مزایای این سامانه که به نفع خود آنهاست خواست تا هرچه سریع‌تر در ارتباط به نصب و راه اندازی سامانه یاد شده بر روی شناورهای خود اقدام کنند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان تصریح نمود: اطلاعات بدست آمده از این تجهیزات فنی می تواند به صیادان در انتخاب جایگاه مناسب صید در طول دوره زمانی یک‌ساله کمک کند تا برای سال های بعدی نیز در انتخاب جایگاه صید مورد نظر خود با مشکل مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تجهیرات لازم برای به انجام رساندن مرحله دوم تجهیز سامانه کنترل آنلاین توسط اتحادیه تعاونیهای خدمات صیادی ومشارکت صیادان خریداری و برای نصب در شناورها و راه اندازی آماده شده است گفت :البته با عنایت به اینکه بهره برداری مناسب وبهینه از داده های این سیستم مستلزم تامین اعتبار برای تجهیز بنادر صیادی شیلات استان است از مسئولین محترم ذیربط انتظار می رود اعتبارات مورد نیاز را تصویب و تخصیص کنند.

استان هرمزگان با بیش از 28 هزار نفر صیاد و 1400 کیلومتر نوار ساحلی رتبه اول صید کشور را به خود اختصاص داده است.