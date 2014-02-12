پیشتازی «استاد بزرگ» در جوایز جشنواره فیلم آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌.آر.ای نیوز، در حالی که وی کارگردانی آثار مطرحی چون «اربابان جنگ»، «اژدها» و «رویاهای آمریکایی در چین» را در کارنامه دارد و رییس گروه داوران امسال است، گفت امید دارد این جوایز به معرفی و تشویق فیلمسازان این منطقه کمک کند.

پیشتاز جوایز امسال فیلم «استاد بزرگ» ساخته وونگ کار وای است که با اسطوره‌ای کونگ‌فویی یازده نامزدی را کسب کرده است. نامزدی برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و زن نقش اول و بهترین فیلمنامه از جمله این نامزدی‌ها است.

بونگ جون-هو کارگردان کره‌ای نیز با فیلمی با عنوان «برف روب» در مکان دوم قرا گرفته و پنج نامزدی را کسب کرده است که نامزدی در بخش بهترین کارگردانی از جمله آنهاست.

اسامی کامل نامزدهای هشتمین جوایز فیلم آسیا در 14 بخش اعلام شده و در مجموع 28 فیلم از 10 کشور مختلف آسیایی را در این رقابت جای داده است.

جشنواره فیلم آسیا امسال برای اولین بار خارج از هنگ کنگ برگزار و مراسم اهدای جوایز بیست و هفتم مارس در ماکائو برگزار می‌شود.

وونگ کار وای کارگردان، نویسنده و تهیه کننده هنگ کنگی به خاطر سبک منحصربه‌فرد و پراحساسش شهرتی جهانی دارد. به طور معمول فیلم‌های وونگ کار وای داستان عاشقانه قهرمان داستان است که به صورتی عجیب، ناتمام و پیچیده بیان می‌شود. حتی در بعضی از فیلم‌هایش مانند ۲۰۴۶ او خط زمانی داستان را هم در هم می‌شکند. قهرمان‌ها و شخصیت‌های فیلم‌های او معمولاً عاشق و تنها با شخصیتی بسیار خاص هستند.