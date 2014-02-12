حضور پرشور مردم در راهپیمایی پاسخ قاطعی به دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در پیامی با تبریک سیوپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور پرشورمردم استان بوشهر در راهپیمایی 22 بهمن، نشان از بصیرت، پایبندی به آرمانهای انقلاب، امام راحل، شهدا و رهروی مردم با ایمان از فرامین مقام معظم رهبری و مقاومت و بیداری در برابر جهان سلطه دارد.
وی افزود: پیام راهپیمایی سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، حمایت و وفاداری به انقلاب، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری و پایداری در مقابل همه تهاجمهای سخت و نرم دشمنان وجوابی قاطع، شایسته و حماسی به سردمداران آمریکا و گزینههای نظامی روی میز آنهاست.
امام جمعه بوشهر در این پیام از دستاندرکاران مراسم راهپیمایی ارزشمند و باشکوه 22 بهمن تشکرکرده است.
صلابت دلیرمردان بوشهری در ۲۲ بهمن به نمایش درآمد
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پیامی با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با قدردانی از حضورپرشور و شعور ملت قهرمان اظهار کرد: حضور حماسی و شورانگیزتان در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ماه امسال، صفحه درخشان دیگری از افتخارات پر شمار شما مردم بصیر و ولایتمدار و همیشه در صحنه استان بوشهر را رقم زد و صحنه بیادماندنی و زیبایی از مراتب وفاداری و دلدادگی تان به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در انظار جهانیان به منصه ظهور رساند.
فتحالله جمیری افزود: درود بی پایان خداوند بزرگ بر تک تک شما مرد و زن و پیر و جوان بوشهری که در همه عرصههای وفاداری به اسلام عزیز و دستآوردهای گرانبهای انقلاب شکوهمند اسلامی، همچون راست قامتان و رادمردان تاریخ اسلام و انسانیت، چون خورشید میدرخشید.
وی تاکید کرد: دوستان و دشمنان این دیار، هماره در تمام صحنهها، صلابت و دلاوری و پایمردی و اقتدار شما در سایه بصیرت و ولایتمداری را به نظاره نشسته اند.
نظر شما