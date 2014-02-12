گزارش بانک مرکزی از قیمت موادغذایی/ 5 گروه خوراکی گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 92.11.18 را اعلام کرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قمیت پنیر غیرپاستوریزه معادل 1.3 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.9 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 79500 الی 110000 ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل 0.3 درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیای سفید معادل 0.4 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغیر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و انگور عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه ‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل 0.1 درصد و انگور 0.3 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 2 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 8.4 درصد، بادنجان 5.4 درصد و کدو سبز 5.7 درصد کاهش ولی قیمت سبزی های برگی 16.6 درصد و بهای سایر اقلام این گروه بین 1 تا 5 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 1.1 درصد و گوشت مرغ معادل 4.4 درصد افزایش یافت و بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و شکر هر یک معادل 0.1 درصد افزایش یافت. بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی نسبت به هفته قبل بدون تغیر بود.

گفتنی است، بر اساس گزارش بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به 18 بهمن ماه سال جاری قیمت 3 گروه مواد خوراکی کاهش، 5 گروه افزایش و 3 گروه نیز ثابت بود. گروه لبنیات طی یک ماه گذشته ثابت، تخم مرغ 2.8 درصد، برنج 0.1 درصد، سبزی های تازه 5.4 درصد، قند و شکر 0.1 درصد و روغن نباتی ثابت بود.

همچنین قیمت مواد خوراکی گروه حبوب ثابت، میوه‌های تازه 3.2 درصد و گوشت قرمز 1.8 درصد کاهش ولی گوشت مرغ 2.6 درصد گران شد. نرخ چای نیز در یکماه گذشته 0.1 درصد افزایش نشان می دهد.

گروه لبنیات طی یکسال گذشته 22.4 درصد، تخم مرغ 28.1 درصد، برنج 36.5 درصد، حبوب 22.9 درصد، میوه‌های تازه 35.6 درصد، سبزی های تازه 76.2 درصد،‌ گوشت قرمز 17.8 درصد، گوشت مرغ 11 درصد، قند و شکر 29.8 درصد، چای 3.2 درصد و روغن نباتی 30 درصد افزایش قیمت داشته است.