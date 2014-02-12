  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

سلیمانی:

تونل گلاب مرگ زاینده رود و تونل بهشت آباد نابودی اقلیم چهارمحال وبختیاری را در پی دارد

تونل گلاب مرگ زاینده رود و تونل بهشت آباد نابودی اقلیم چهارمحال وبختیاری را در پی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حفرتونل گلاب مرگ زاینده رود و حفر تونل بهشت آباد نابودی اقلیم چهارمحال وبختیاری را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان سامان با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن، اذعان داشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن موجب تقویت نظام، روابط بین الملل و جایگاه ایران درسطح جهان شدن است.

وی ادامه داد: مردم حماسه دیگری را خلق کردند و این مهم نقشه های دشمنان ایران اسلامی را ناکام گذاشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری، گفت: شهرستان سامان شناسنامه استان چهارمحال و بختیاری است و این شهرستان دارای پتانسل و استعدادهای بالایی و فرهنگ غنی است.

در نوع انتقال آب از طریق تونل باید تجدید نظر شود

قاسم سلیمانی گفت: ما در دولت تدبیر و امید به دنبال این هستیم که فقر و بیکاری کاهش یابد و معیشت مردم بهتر شود.

وی در ادامه با اشاره به تونل های انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری، گفت: حفرتونل گلاب مرگ زاینده رود و حفر تونل بهشت آباد نابودی اقلیم چهارمحال وبختیاری را در پی دارد.

قاسم سلیمانی عنوان کرد: مسائل انتقال آب و مشکلات آب را در کمیته صیانت از آب ارائه داده ایم و جلسات مختلفی برای حل مشکلات این حوزه با استانداران استانهای همسایه برگزار شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در نوع انتقال آب از طریق تونل باید تجدید نظر شود و برای انتقال آب شرب از روشهای دیگر استفاده شود.

کد مطلب 2235230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها