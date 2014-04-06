به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر یک شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل آب و منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: انتقال آب به حوضه آبریز استان مجاور دیگر به صورت تونل نیست و با لوله انجام می شود.

سلیمانی ادامه داد: احداث سد این پروژه پابرجاست و آب شرب با پمپاز به منطقه گهرو شلمزار انتقال پیدا می‌کند و از آنجا بخشی به سمت اصفهان و بخشی به سمت شهرضا و یزد و کرمان انتقال می یابد.

وی عنوان کرد: تونل 64 کیلومتری بهشت آباد حذف و انتقال آب با لوله انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به کمبود آب در استان چهارمحال و بختیاری، اذعان داشت: باید برنامه برای صرفه جوی و حفاظت از منابع آب اندیشیده و مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی در ادامه به سد و نیروگاه کارون 4 اشاره کرد و اذعان داشت: ضرورت دارد مدیریت این سد و نیروگاه به استان چهارمحال و بختیاری واگذار شود.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح جاده سد کارون چهار در استان چهارمحال و بختیاری در تابستان، اذعان داشت: جلسات و پیگیریهای بسیاری در این خصوص با وزارت نیرو انجام شده که وزارت نیرو قول تامین اعتبار و تجهیز کارگاه برای افتتاح زودتر این جاده داده است.

حفاظت از منابع آب مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران نیز در این مراسم با اشاره به کمبود اب در تمام کشور، اذعان داشت: کمبود آب مشکل همه مناطق ایران است و باید از حفاظت از منابع آب مورد توجه قرار گیرد.

محمد حاج رسولی ها اذعان داشت: دولت از ابتدای کار خود تا کنون اقدامات کارشناسانه ای برای حفاظت از منابع آب ایران انجام داده است.

وی تاکید کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب در خصوص تمام پروژه های انتقال اب کار کارشناسی انجام داده است و پروژه‌های انتقال آب از هر نظر مورد برسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: صرفه جویی و حفاظت از منابع آب باید در جامعه نهادینه شود و استفاده درست از آب شود.

مدیر عامل شرکت منابع آب ایران با اشاره به کاهش بارش‌ها در مناطق مختلف استانها، اذعان داشت: بارش‌ها کم شده و باید نسبت به این مهم برای جلوگیری از ایجاد بحران آب تلاش کرد.

در پایان این مراسم حسین صمدی بروجنی به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری معرفی شد.