یک فیلم چینی خرس طلای برلین را برد/ جایزه ویژه برای «هتل بزرگ بوداپست»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در مراسم اهدای جوایز شصت و چهارمین برلینامه که دیشب برگزار شد، «هتل بزرگ بوداپست» ساخته وس اندرسون نیز جایزه هیات داوران را برد و ریچارد لینکلیتر کارگردان «بچگی» جایزه خرس نقره‌ای را دریافت کرد.

«زغال سیاه، یخ نازک» فیلم نوآر چینی از کارگردانی به نام دیائو وینان به عنوان بهترین فیلم برلیناله در سال 2014 برنده جایزه خرس طلای این جشنواره شد. بازیگر این فیلم یعنی لیائو فان نیز موفق شد به عنوان بهترین بازیگر خرس نقره ای را به خانه ببرد. او تصویر کمیک کارآگاهی الکلی را که در چین کار می کند، ارایه کرده است.

«هتل بزرگ بوداست» ساخته وس اندرسون نیز که درباره اروپای پیش از جنگ جهانی دوم است، جایزه بزرگ هیات داوران را دریافت کرد که در واقع جایزه دوم جشنواره فیلم برلین محسوب می شود. «بچگی» ساخته ریچارد لینکلیتر نیز که درباره بزرگ شدن یک بچه 12 ساله است و در آن اتان هاوک و پاتریشیا آرکت ایفای نقش کرده اند برای بهترین کارگردانی جایزه خرس نقره را از آن خود کرد.

با این حال دیشب شب چینی ها بود و داوران بین المللی برلیناله به ریاست جیمز شیموس فیلمنامه نویس نامزد اسکار سه جایزه اصلی خود را به فیلم های چینی اهدا کردند. علاوه بر دو جایزه ای که به «زغال سیاه، یخ نازک» رسید یک خرس نقره ای نیز نصیب لو یی برای درامی با عنوان «پیام سیاه» رسید که برای دستاورد هنری فوق العاده این فیلم به وی اهدا شد.

«زغال سیاه، یخ نازک» اولین فیلم چینی است که چنین افتخاری را پس از سال 2007 در برلین کسب می کند. در سال 2007 «عروسی توای» ساخته وانگ کوانان همین جایزه را دریافت کرده بود. با این حال برلین همواره جایگاهی برای استقبال از فیلم های چینی بوده و برلیناله در سال 1988 نیز خرس طلای خود را به ژانگ ییمو برای «ذرت سرخ» اهدا کرده بود و آنگ لی نیز در سال 1993 برای «میهمانی عروسی» همین جایزه را دریافت کرده بود.

ریچارد لینکلیتر جایزه بهترین کارگردانی را برای «بچگی» که در تلاشی 12 ساله از رشد یک پسر بچه ساخته شد، دریافت کرد. او در برابر 400 میهمان دیشب جایزه اش را دریافت کرد.

وس اندرسون اما در مراسم حضور نداشت ولی با ارسال پیامی به دیتر کاسلینگ کارگردان مراسم، از وی خواست تا خرس نقره ای را به نیابت وی بگیرد و از آن مراقبت کند. کاسلینگ نیز گفت هفته آینده باید بنا به دلایلی به نیویورک پرواز کند و جایزه را شخصا به اندرسون خواهد داد.

خرس نقره ای بهترین بازیگر زن نیز به هارو کوروکی بازیگر ژاپنی رسید که در فیلم ملودرام «خانه کوچک» ساخته یوجی یامادا در نقش دختری بازی کرده که شهر زادگاهش را ترک می کند تا به عنوان خدمتکار در توکیو کار کند.

خواهر و برادر دوقلو آنا و دیتریش بروگمان نیز خرس نقره ای بهترین فیلمنامه را برای نوشتن فیلمنامه «مراحل تصلیب» دریافت کردند که درامی درباره سفر سرنوشت ساز یک دختر جوان است. این فیلم را دیتریش بروگمان کارگردانی کرده است.

جایزه آلفرد باوئر که به نام اولین کارگردان برلیناله اهدا می شود نیز به آلن رنه کارگردان کهنه کار فرانسوی رسید که برای جدیدترین فیلمش با عنوان «زندگی رایلی» یک روز پیش جایزه منتقدان بین المللی فیپرشی را نیز دریافت کرده بود. این جایزه یکی از مهمترین جوایز مستقل است که در جشن اهدای جوایز دیشب در برلین اهدا شدند.

شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم برلین که از پنجشنبه پیش (ششم فوریه) آغاز شده، یکشنبه 16 فوریه به کار خود پایان می ‌دهد.

امسال تنها نماینده ایران فیلم «عصبانی نیستم!» به کارگردانی رضا درمیشیان در بخش پانورامای جشنواره برلین بود.