به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ناوگان حملونقل باری استان در این بازه زمانی اظهار کرد: خوزستان یکی از ستونهای اصلی لجستیک و جابهجایی کالای کشور محسوب میشود که طی مدت اخیر ۲۱ میلیون تن کالا از مبادی این استان به مقاصد مختلف حمل شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار سفر توسط ناوگان باری استان به ثبت رسیده است، افزود: از مجموع کالاهای جابهجا شده، ۶۵ درصد مربوط به حملونقل بروناستانی و ۳۵ درصد سهم حملونقل دروناستانی بوده است.
خسروی خاطرنشان کرد: اصفهان، تهران، کرمانشاه، همدان، فارس و مرکزی به عنوان مقاصد اصلی کالاهای بارگیری شده از خوزستان شناخته میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در این بازه زمانی، ۱۵ میلیون تن کالا نیز از سایر استانها به مقصد خوزستان وارد شده است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: خوزستان با حمل بیش از ۹ میلیون تن کالای دامی و کشاورزی، رتبه نخست را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است؛ بهطوری که ۹۰ درصد این محمولات برای تأمین نیاز سایر نقاط کشور از استان خارج شدهاند.
خسروی افزود: حمل کالاهای راهبردی نظیر گندم انسانی با رشد هشت درصدی و چغندر با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده پویایی بخش کشاورزی و لجستیک خوزستان است.
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