هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبدالهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در حساب کاربری خود در فضای مجازی در هشداری به کشورهای منطقه در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا، نوشت: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیههای مختلف اعلام میکنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمینهایشان علیه ایران را نمیدهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمیماند.
در ادامه این پیام آمده است: این میزان هواپیمای نظامی، بهویژه هواپیمای سوخترسان، در پایگاههای منطقهای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر میرسد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: هشدار میدهیم که هرگونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.
نظر شما