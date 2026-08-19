به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینی صبح چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران کردستان اظهار کرد: گزینش از منظر حقوقی و اخلاقی جایگاه بسیار مهمی دارد و باید آن را یک فرآیند شبهقضایی دانست که در آن، تصمیمگیرندگان درباره صلاحیت افراد اظهارنظر میکنند.
وی افزود: همانگونه که قاضی هنگام صدور رأی باید نسبت به قضاوت خود دقت داشته باشد، اعضای هستههای گزینش، مصاحبهگران و محققان نیز باید بدانند که نظر آنها درباره یک فرد، نوعی قضاوت محسوب میشود و در قبال آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری کردستان با استناد به روایات اسلامی بیان کرد: در آموزههای دینی نسبت به قضاوت نادرست هشدار جدی داده شده است، بنابراین گزینشگران باید در بررسی صلاحیتها از شتابزدگی، پیشداوری و تصمیمهای غیرمنصفانه پرهیز کنند.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: گزینش کار بسیار مهمی است و رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود این فرآیند را به صراط تشبیه کردهاند؛ مسیری که بسیار باریک و حساس است و کوچکترین بیدقتی در آن میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به موضوع نفوذ گفت: یکی از کارکردهای مهم گزینش، پیشگیری و مقابله با نفوذ است و این موضوع در استان کردستان به دلیل شرایط خاص و حساسیتهای موجود، اهمیت بیشتری دارد.
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: تجربه حوادث سالهای گذشته نشان داد که برخی مسائل در محیطهای اداری، دانشگاهها و آموزش و پرورش میتواند آسیبهایی برای استان ایجاد کند، اما پس از این اتفاقات، اقدامات آسیبشناسانه و پیشگیرانه مناسبی با محوریت شورای تأمین و همکاری دستگاههای مختلف انجام شد.
حسینی افزود: نتیجه این اقدامات، افزایش آمادگی و پیشگیری از تکرار برخی آسیبها در استان بود و لازم است این رویکرد همچنان با جدیت دنبال شود.
وی یکی از وظایف مهم هستههای گزینش را نظارت مستمر بر استمرار صلاحیت نیروها عنوان کرد و گفت: مسئولیت گزینش تنها به مرحله ورود افراد به دستگاههای اجرایی محدود نمیشود، بلکه باید صلاحیت افرادی که در گذشته گزینش شده و اکنون مشغول فعالیت هستند نیز به صورت مستمر مورد توجه و رصد قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: ممکن است فردی در زمان ورود به یک مجموعه دارای شرایط و صلاحیتهای لازم باشد، اما این احتمال وجود دارد که در طول زمان شرایط او تغییر کند؛ بنابراین استمرار نظارت و ارزیابی صلاحیتها از وظایف مهم مجموعه گزینش است.
حسینی در ادامه بر ضرورت اقناع افراد در فرآیند گزینش تأکید کرد و گفت: همانطور که در دستگاه قضایی بر اقناعسازی افراد حتی در زمان صدور احکام تأکید میشود، در گزینش نیز باید به این موضوع توجه داشت.
وی اظهار کرد: فردی که در فرآیند گزینش پذیرفته نمیشود، نباید احساس کند که آبرو یا شخصیت او مورد خدشه قرار گرفته است؛ بلکه باید با رفتار مناسب، اخلاق اسلامی و رعایت شئونات، تصمیم اتخاذشده برای او تبیین شود.
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: برخورد نامناسب با افرادی که در فرآیند گزینش رد میشوند میتواند موجب نارضایتی و حتی بدبینی نسبت به دستگاههای حاکمیتی شود، در حالی که با رعایت احترام و اقناع منطقی میتوان از شکلگیری چنین پیامدهایی جلوگیری کرد.
حسینی در پایان گفت: گزینشگران در کنار توجه جدی به حفظ سلامت و صیانت از دستگاهها، باید کرامت انسانی افراد را نیز مدنظر قرار دهند و این مسئولیت حساس را با دقت، انصاف، اخلاق و رعایت موازین اسلامی انجام دهند.
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