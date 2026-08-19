الزام اخذ شناسه کالا برای تمامی قطعات یدکی خودرو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، حمید محلهای، مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اجباری بودن دریافت شناسه کالا و رهگیری برای تمامی گروه کالایی قطعات یدکی خودرو، فرآیند نظارت بر کیفیت این محصولات را تفکیکشده دانست.
تفکیک شناسه اصالت از استاندارد کیفی
محلهای در تشریح عملکرد این سامانهها اظهار داشت: هر قطعه لوازم یدکی که در بازار عرضه میشود، باید دارای شناسه رهگیری باشد؛ اما باید توجه داشت که وجود شناسه به معنای تأیید کیفیت نهایی کالا نیست. شناسه رهگیری به مفهوم شناسایی دقیق برند، اصالت کالا، سازنده و کشور مبدأ است. وی افزود: وزارت صمت متولی مقوله شناسه کالا است، اما در خصوص کیفیت قطعات، «سازمان ملی استاندارد» مسئولیت نظارت و صدور مجوزها را بر عهده دارد. بنابراین، صدور پروانه تولید برای واحدهای داخلی، مشروط به بررسیهای کیفی این سازمان است.
مبارزه با قاچاق و ایجاد شفافیت در بازار
مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت، با اشاره به شرایط پیش از اجرای این طرح گفت: در گذشته به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق از سازنده و هویت کالا، بسیاری از برندهای غیرمعتبر در بازار حضور داشتند که هیچ مسئولیتی در قبال کالاهای بیکیفیت خود نمیپذیرفتند. وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسنامهدار کردن قطعات، هویت تمامی محصولات مشخص شده و تولیدکنندگان رسمی ملزم به پاسخگویی شدهاند.
محلهای در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح، گامی مثبت در راستای کاهش قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان رسمی، شفافیت در بازار و مهمتر از همه، افزایش ایمنی خودروها و سرنشینان است؛ چرا که خرید و استفاده از قطعات تقلبی همواره خطرات جدی برای ایمنی خودرو به همراه داشته است.
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