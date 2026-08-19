به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سازوکار جایگزین سیستم پیچیده تر پیشین غول فناوری آمریکایی می شود که سعی دارد از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا پیروی کند.

اپل سال گذشته قوانین و کارمزدهای اپ استور در اتحادیه اروپا را تغییر داد زیرا رگولاتورهای آنتی تراست منطقه به حذف موانع تجاری که مانع از هدایت مشتریان به خارج از فروشگاه اپلیکیشن می شد، دستور داده بودند.

این رگولاتورها از شرایط اپل از جمله «کارمزد فناوری پایه» جدید انتقاد کردند و معتقدند این روند توسعه دهندگان را از استفاده از کانال های جایگزین توزیع اپ در سیستم عامل موبایل iOS دلسرد می کند.

در همین راستا شرکت آمریکایی دیروز اعلام کرد اپلیکیشن های موجود در اپ استور که از روش های پردازش پرداخت جایگزین استفاده می کنند باید کمیسیونی ۲۰ درصدی بپردازند، هرچند کارمزدها ممکن است تحت برنامه کسب وکار کوچک آن تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

اپل از اپ هایی که از طریق بازارهای جایگزین اپلیکیشن یا وب توزیع می شوند کمیسیون فناوری پایه پنج درصدی دریافت می کند. براساس قوانین جدید شرکت، هزینه اولیه خرید و هزینه خدمات فروشگاه را که در سیستم قبلی دریافت می‌شد، حذف می‌کند.

این تغییرات از یکم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی اجرایی می شود و به این ترتیب اختلافات با اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا درباره این موضوعات برطرف می شود