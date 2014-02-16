 استخدام اعضای ستاد مشایی در نهاد کتابخانه ها را تکذیب می کنم

منصور واعظی دبیرکل پیشین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حاشیه مراسم تودیع خود که روز گذشته در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حرف و حدیث‌هایی که این روزها پیرامون استخدام پیمانی گروهی از اعضای ستاد انتخاباتی اسفندیار رحیم‌مشایی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مطرح می‌شود، گفت: در ماه‌های آخر حضورم در نهاد کتابخانه‌ها، یک جریانی شکل گرفت تا فضا را غبارآلود کند و انواع و اقسام تهمت‌ها را متوجه مجموعه نهاد و شخص من کردند.

وی افزود: البته شکر خدا، در این روزهای آخر این تهمت‌ها از سایت‌ها و رسانه‌ها رخت بست. یکی از مواردی که به عنوان اتهام وارد کردند، همین مساله استخدام پیمانی یک عده بود.

واعظی ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی در دوره من یک نهاد صد در صد فرهنگی بوده است و اجازه این را که در نهاد فعالیت سیاسی انجام شود، به کسی ندادم. همه جذب‌ها در نهاد براساس ضوابط بوده است و یکی از افرادی که اسمش را در سایت‌ها و رسانه‌ها می‌آوردند، 3 سال بود که در استخدام نهاد بوده و یکی از مدیران ماست و حتی مدتی از طرف نهاد به استانداری البرز مامور بود.

دبیرکل پیشین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در کل حرف‌های بی‌ربطی مطرح شد و البته مطمئن هستم که این بحث‌ها دیگر استمرار نخواهد داشت.