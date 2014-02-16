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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

پیش از انتخاب سرمربی تصویب شد؛

اردوهای تیم فوتبال امید در چین و ازبکستان

اردوهای تیم فوتبال امید در چین و ازبکستان

تیم فوتبال امید ایران اردوی آماده‌سازی خود را پیش از حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی در کشور چین برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه این روزها بحث انتخاب نلو وینگادای پرتغالی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران مطرح است، مسئولان فدراسیون برای اینکه برنامه‌های آماده‌سازی این تیم جهت حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون دچار مشکل نشود، مذاکراتی را با برخی از کشورها برای انتخاب حریفان تدارکاتی انجام داده‌اند.

در این رابطه قرار است تیم فوتبال امید ایران تا پیش از حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون اردویی در کشور چین برگزار کرده و دو بازی تدارکاتی را با تیم امید این کشور برگزار کند.

همچنین پیش از آغاز رقابتهای مقدماتی المپیک نیز اردوی آماده‌سازی دیگری را در کشور ازبکستان برگزار کرده و دو بازی تدارکاتی نیز با تیم امید این کشور انجام خواهد داد.

هومن افاضلی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری این اردوهای و دیدارهای تدارکاتی خبر داد.


 

کد مطلب 2237006

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