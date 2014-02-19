دعوت شدگان به سه مرحله اردوی تیم فوتبال امید معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با توجه برنامه زمانبندی طراحی شده، اسامی بازیکنان دعوت شده را در سه اردوی شناسایی و انتخابی و در سه گروه برای بازیکنان شاغل در لیگ برتر، لیگ یک و لیگ دو واجد شرایط، اعلام کرد.

بازیکنان به سه گروه تقسیم شده‌اند که در گروه اول 30 بازیکن باید از عصر روز چهارشنبه هفتم اسفند 92 وارد اردو شوند و بعدازظهر روز شنبه دهم اسفند اردوی‌شان به پایان می‌رسد. گروه دوم شامل 29 بازیکن بعدازظهر سه‌شنبه 13 اسفند 92 وارد اردوی تیم ملی المپیک شده و بعدازظهر شنبه 17 اسفند از اردو خارج می‌شوند. گروه سوم هم شامل 30 بازیکن عصر پنجشنبه 22 اسفندماه 92 به اردو رفته و بعدازظهر یکشنبه 25 اسفند از اردو خارج می‌شوند.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

گروه اول:

تاریخ ورود: ساعت 14 چهارشنبه 7 اسفندماه 92 در آکادمی ملی فوتبال - تاریخ خروج: بعدازظهر شنبه 10 اسنفدماه 92

علیرضا حجازی، مهدی پرور (گهر درود)، امین فسخودی، دانیال عامری، سعید کهالی‌پور (شهرداری بندرعباس)، محمد امین درویشی (البدر)، شاهین سلیمانی، کیا سلیمی، میلاد صالحی (پاس همدان)، رحیم دهیادگاری، بهرام احمدی (گل‌گهر سیرجان)، جواد رمضانی، مهران غریبی (مس رفسنجان)، محمد فتحی، علی مقتدایی، سجاد کرمان (نساجی مازندران)، سیدجلال عبدی (فولاد یزد)، دانیال ماهینی (ایرانجوان بوشهر)، الیاس صالحی، مرتضی صالح آبادی، الیاس صالحی، رضا اطاقی فریمانی (ابومسلم)، پوریا افشاریان (شهرداری یاسوج)، علیرضا رمضانی (نفت و گار گچساران)، سیامک درگاهی، میلاد ربانی‌فر، سعید صادقی (نیروی زمینی)، محمد زبیر نیک نفس(صنعت نفت آبادان)، آرش اسدی و شکیب سروری (گیتی پسند)

گروه دوم:

تاریخ ورود: ساعت 14 بعدازظهر سه‌شنبه 13 اسفندماه 92 در آکادمی ملی فوتبال - تاریخ خروج: بعداز ظهر شنبه 17 اسفندماه 92

محمد کریم‌نیا، علی وزیری (مس رفسنجان)، رضا عرب‌پور، معین امیر محمودی (مس کرمان)، احمد اسکندری (سپاهان اصفهان)، میرو آرتونیان (گیتی پسند)، محمدرضا قدرتی‌پور (سپاهان اصفهان)، محمدعلی فرامرزی، احمد مهرابی، علی مردانی (فجرسپاسی شیراز)، میلاد همایونی، علی اکبر آهکی (استقلال خوزستان)، وحید مرادی، شهریار خویش‌وند (پاس همدان)، سعید فلاحی (گهر دورود)، فرشید فکرنیک، احسان کیانی (نفت و گاز گچساران)، مرتضی صالح‌آبادی (ابومسلم)، داود بهادری (صبای قم)، علی مومن‌زاده، عباس چاپی (ایرانجوان بوشهر)، احمد نوراللهی، بابک مرادی (فولاد یزد)، محمد حسین‌پور (راه‌آهن)، میرامین کاظم، مرتضی آقاخان (پیکان)، آرش رضاوند (نفت تهران)، حسن رضایی (پرسپولیس شمال) و ساسان رجب‌زاده (ملوان بندرانزلی)

گروه سوم:

تاریخ ورود: تاریخ 14 بعدازظهر پنجشنبه 22 اسفندماه 92 در آکادمی ملی فوتبال - تاریخ خروج: عصر روز یکشنبه 25 اسفندماه 92

سیدمیلاد احمدیان، مبین میردورقی، فراز امام علی (پیکان)، محمدرضا اخباری، فریور محبی، علیرضا علیزاده، مهدی ترابی (سایپا)، علی محسن‌زاده، علی نوریان، میلاد نوری، وحید ذوالقدر، احمد فیروز صمدی (نفت تهران)، عباس بختیاری (مقاومت)، صائب یونسی (نیروی زمینی)، محمدحسین کنعانی‌نژاد، فرشاد قاسمی (پرسپولیس)، محمدعلی رحیمی، کیارش حسینی، علیرضا کریمی (داماش ایرانیان)، مهدی مهدی‌پور (راه‌آهن)، آرام عباسی (فجرسپاسی)، احسان سخندان (فجر شیراز)، احسان احمدنیا، حجت حق‌وردی (ابومسلم)، سیدمهدی حسینی (صبای قم)، سیدمحمد ابوالحسنی (پرسپولیس شمال)، محمد مد لیسی، احسان علوان‌زاده (استقلال خوزستان)، محسن لطفی (الوند همدان) و سعید آقایی (تراکتورسازی تبریز)